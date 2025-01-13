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Цифровизация Внедрения
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Системы «Умного доступа» в московском ЖК Hide

Компания Ujin разработала новые «Умные решения» для жилого комплекса Hide, реализованного девелоперской компанией Dominanta в партнерстве с MR Group. Смарт-инфраструктура ЖК позволяет его резидентам пользоваться инновационными цифровыми сервисами, обеспечивающими комфорт и безопасность проживания. Проект состоялся в том числе благодаря участию в нем юзабилити-компании C&U, которая специализируется на управлении недвижимостью премиум-класса. Об этом CNews сообщили представители компании Ujin.

Жилой комплекс Hide объединяет три 41-этажных небоскреба, расположенных на берегу реки Сетунь недалеко от Поклонной горы в Москве. Девелоперская компания Dominanta в партнерстве с MR Group комплексно подошли к созданию смарт-инфраструктуры ЖК. Сервисы Ujin обеспечивают автоматизацию управления инженерными системами зданий и создают единое цифровое пространство для взаимодействия жителей и юзабилити-компанией C&U, обслуживающей комплекс. С помощью кастомизированного мобильного приложения собственники могут управлять доступом в здание, заказывать пропуска для гостей, осуществлять бесконтактный проход по территории, управлять устройствами «Умного дома», передавать показания счетчиков, а также следить за актуальными новостями от управляющей организации и застройщика, а также общаться в чатах. Инженерные системы ЖК подключены к «Виртуальной диспетчерской» Ujin, которая позволяет управляющей компании оперативно реагировать на аварийные ситуации, осуществлять плановые работы, отслеживать качество и скорость работы каждого сотрудника.

Новые возможности для резидентов ЖК Hide открывает интеграция в систему единой цифровой среды «Умного замка», который установлен на входных дверях каждой квартиры. Устройством можно управлять дистанционно через мобильное приложение жителя Hide, что позволяет владельцу помещения из любой точки земного шара открывать дверь, создавать временные коды для входа и контролировать, кто имеет доступ в квартиру в режиме реального времени. При необходимости собственник помещения может через приложение открыть входную дверь сотруднику управляющей организации, клининговой компании, аварийным службам или доставке товаров. C&U уже внедряет на своих объектах сервис по доставкам внутри ЖК.

«Мы уверены, что внедрение смарт-инфраструктуры и цифровых сервисов не только повысит уровень комфорта и безопасности для резидентов, но и создаст уникальные условия для их жизни. Наш опыт и экспертиза в управлении недвижимостью позволяют нам максимально эффективно реализовывать новые технологии и подходы, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию клиентских сервисов и повышению ценности проектов, находящихся под нашим управлением. Совместно с нашими партнерами, мы будем и дальше работать над реализацией этих перспектив и внедрением инновационных решений, которые будут делать жизнь наших клиентов еще более комфортной и безопасной», – сказали представители C&U.

«Цифровые технологии помогают создать кардинально новый уровень прогресса в организации доставок. Не нужно целый день ждать курьера и сидеть дома. В то же время такие технологии позволяют развивать клиентоориентированные сервисы самой управляющей организации, предоставлять конкурентоспособное предложение и повышать ценность своей компании и проектов», – отметила СЕО «Юникорн» Светлана Перминова.

«Мы ценим Ujin за возможности, которые предоставляет платформа застройщикам, интеграторам, обслуживающим организациям и конечным потребителям – нашим жителям. Тесное взаимодействие застройщика, разработчиков платформы и юзабилити-компании помогает реализовать сценарии, идеи и продуктовые решения, которые ценят наши жители», – сказал руководитель проектов MR Group Фаиль Мухамедшарипов.

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