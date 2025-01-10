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Система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала свыше 92 тыс. аварийных вызовов автомобилистов в службы спасения за 2024 год

Всего за время своей работы госинформсистема передала экстренным службам 434 тыс. вызовов при ДТП, из которых 92,8 тыс. — за 2024 г. По сравнению с 2023 г. показатель увеличился более чем на 10%. Кроме того, в декабре 2024 г. АО «ГЛОНАСС» зафиксировало рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тыс. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Большая часть – 83% от числа всех аварийных сообщений за год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях. Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что «ЭРА-ГЛОНАСС» в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей – на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«ЭРА-ГЛОНАСС» доказала свою эффективность в различных происшествиях на дорогах России. Например, несколько секунд понадобилось госинформсистеме, чтобы сообщить о ночной аварии, произошедшей в Удмуртии в начале декабря. Автомобиль на скользкой дороге вылетел в кювет и перевернулся, по словам спасателей, точные координаты автомобиля от системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сыграли в спасении решающую роль, машина была за пределами проезжей части дороги. Прибывшие на место спасатели оперативно оказали необходимую и своевременную помощь, водитель не пострадал.

Еще одна показательная история спасения системой «ЭРА-ГЛОНАСС» произошла в Липецкой области, где столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Госинформсистема за считаные секунды передала точные координаты места происшествия в региональную «Систему-112». Водитель не отвечал операторам, и на место были направлены все экстренные службы. Благодаря комплексному реагированию возгорание было оперативно устранено, медики на месте помогли пострадавшему.

«В таких случаях для наших специалистов большим подспорьем является то, что «ЭРА-ГЛОНАСС» определяет точное местоположение транспортного средства. Это, безусловно, сокращает время реагирования всех экстренных оперативных служб, увеличивая при этом шансы на спасение человеческих жизней», – отметил начальник Центра обработки вызовов «Системы-112» Липецкой области Александр Герман.

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