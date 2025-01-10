SimpleOne представила обновленную версию платформы с поддержкой международных команд

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, выпустил новую версию low-code платформы — 1.24. Обновление направлено на повышение удобства работы распределенных команд и поддержку международных компаний. В новой версии появилась возможность получать уведомления на разных языках, а также усовершенствованный редактор для создания контента. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В обновлении реализован новый подход к управлению контентом через редактор WYSIWYG, который позволяет создавать материалы с форматированием и изображениями в том виде, в котором они будут отображаться при просмотре. Это упрощает создание документации, инструкций и баз знаний для компаний с международными командами.

Также в новой версии: добавлена поддержка реестра бизнес-процессов для систематизации рабочих процедур; усовершенствована организационная структура с поддержкой групп и команд; улучшена система автоматического назначения задач с учетом доступности сотрудников; обновлен интерфейс пользовательского портала и агентской части для повышения удобства работы.

«Для команды SimpleOne важно создать решение, которое не только компенсирует отсутствие некоторых инструментов, но и предлагает новые возможности для эффективной работы международных команд. Новая версия платформы SimpleOne разработана с учетом потребностей компаний, которым необходимо бесшовное взаимодействие между подразделениями в разных странах. Мы уверены, что эти обновления помогут нашим клиентам повысить эффективность и упростить управление бизнес-процессами», — отметил Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.