«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж кондиционеров и обогревателей на 88% за 10 месяцев 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж кондиционеров и обогревателей на рынке России за 10 месяцев 2024 г. Всего россияне купили 4,9 млн устройств климатического оборудования на общую сумму 57,9 млрд рублей. Это на 44% больше в количественном и на 88% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

За 10 месяцев 2024 г. жители России купили 1,9 млн кондиционеров на общую сумму 48,7 млрд руб. Это на 90% больше в количественном и на 107% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Лидерами среди регионов по продаже кондиционеров стали Южный федеральный округ (доля в общих продажах 28%, рост год к году 40%), Центральный регион (доля – 27%, рост год к году 43%), Сибирь (доля – 13,5%, рост год к году – 49%).

Средняя цена за кондиционер составила 25,3 тыс. руб. Самые популярные марки кондиционеров – Rapid, Electrolux, Haier, TCL, Carrera. Активнее всего россияне приобретали кондиционеры в июне 2024 г. в связи с аномально жаркой погодой в начале лета.

Что касается обогревателей, то всего за 10 месяцев 2024 г. россияне купили три млн обогревателей на общую сумму 9,2 млрд руб. Это на 21% больше в штучном и на 26% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Больше всего обогревателей приобрели жители Центрального региона (доля от общих продаж по России 34%, рост год к году 13%), Приволжья (16,9% от всех продаж, рост год к году 24%) и Сибири (13,5% от всех продаж, рост год к году 49%).

Средняя цена на обогреватель не изменилась по сравнению с 2023 г. и составила три тыс. руб. Чаще всего потребители покупали обогреватели марки Ballu, Electrolux, Zanussi, Royal Clima. Самым активным месяцем по продажам обогревателей для жителей России стал январь 2024 г.

Старший менеджер категории «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Маргарита Большеченко: «Мы видим устойчивый рост спроса на климатическую технику, обусловленный стремлением россиян поддерживать комфортные условия в своём доме вне зависимости от времени года. В этом году мы обратили внимание на необычайно высокий рост спроса на кондиционеры, который был связан с ранним приходом аномально теплой погоды в Центральной полосе России, начиная с конца марта. Например, второго апреля в Москве была зафиксирована дневная температура воздуха +23 С°. В то же время спрос на обогреватели достиг своего пика в январе, когда наступили самые холодные дни года, и россиянам потребовался дополнительный обогрев помещений. Самый высокий сезонный спрос продемонстрировали конвекторы, они потребляют оптимальное количество электроэнергии, при этом качественно прогревают помещение. Россияне также чаще стали покупать новые кондиционеры и обогреватели потому, что ассортимент и функциональные возможности современной техники предлагают новый уровень удобства и комфорта. Это побуждает менять старые кондиционеры на новые современные модели. Мы наблюдаем популярность устройств с дистанционным управлением по Wi-Fi или с помощью голосовых помощников. В нашей сети такие модели составляют до 60% представленного ассортимента. Также мы наблюдаем спрос на сервисные услуги «М.Мастер» по доставке, установке и настройке кондиционеров».