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МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую модель складных смартфонов Huawei Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4. Оформить предзаказ уже можно на сайте МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

HUAWEI Mate X6 представлен в единой конфигурации 512 + 12 ГБ в красном, черном и туманно-сером цветах. Стоимость новинки в МТС составляет 189 999 рублей. В период предзаказа покупатели получат Huawei Watch GT 5 в подарок, а также 6 месяцев гарантии на замену экрана. Huawei FreeBuds Pro 4 доступны в черном, белом и зеленом цветах. Цена наушников в период предзаказа составляет 15,9 тыс. руб., покупатели также получают умный браслет Huawei Band 9 в подарок. Предзаказ на новинки открыт с 10 января до 23 января.

«Складные смартфоны становятся все более популярными среди пользователей. Ранее мы первыми в России презентовали новинки и запустили на них специальный предзаказ. Уже на этом этапе мы увидели большой интерес покупателей к новым устройствам. Уверены, что Huawei Mate X6 не только привлечет внимание потребителей, но и сможет занять ведущие позиции на рынке складных устройств», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О Huawei Mate X6

Huawei Mate X6 получил тонкий складной корпус в лаконичном космическом дизайне. Благодаря инновационным материалам и особой конструкции шарнира устройство весит всего 239 г, а его толщина в разложенном виде составляет — 4,6 мм. Несмотря на изящный внешний вид, смартфон отличается особой прочностью. Ключевые компоненты поворотного механизма изготовлены из 100% ультрапрочной стали 1900 МПа, используемой в области ракетостроения. Это гарантирует стабильность работы даже при частом складывании и раскладывании устройства. Huawei Mate X6 также получил распределенную систему охлаждения. Благодаря высокотехнологичному графену с высокой теплопроводностью, 3D-испарительной камере и графеновой пленке система работает более быстро и эффективно.

Huawei Mate X6 оснащен 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440×1080 пикселей и 7,93-дюймовым основным OLED-экраном с разрешением 2440×2240 пикселей. Благодаря технологии Huawei X-TrueTM, адаптивной частоте обновления и высокому динамическому диапазону пользователи могут наслаждаться плавным интерфейсом и длительной работой с контентом. Для внешнего экрана Huawei Mate X6 используется суперпрочное стекло Kunlun Glass второго поколения, а внутренний экран изготовлен из углеродного волокна.

В Huawei Mate X6 представлена система камеры для ультрареалистичной съемки. Она поддерживает 1,5 млн спектральных каналов и обеспечивает коэффициент восстановления реального цвета до 120%. Камера интеллектуально распознает каждый цветной элемент в кадре, передавая оттенки с невероятной точностью. Система камеры включает в себя объектив 50 МП с мощным оптическим зумом, телеобъектив с разрешением 48 МП и 4-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив 40 МП с диафрагмой до f/2.2.

О Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeBuds Pro 4 — это первые наушники с поддержкой технологии Huawei Sound для передачи звука без потерь на сверхвысокой скорости 2,3 Мбит/с. С помощью магнитной системы Хальбаха и технологии цифрового преобразования обеспечивается широкий диапазон звука от 48 кГц до 14 Гц.

Технологии искусственного интеллекта и протокол NearLink позволяют подавлять внешние звуки и повышать качество передачи голоса даже в очень шумных местах: на концертах, в караоке и в метро. Наушники обеспечивают чистое звучание вызовов даже в ситуациях, когда уровень шума достигает 100 дБ.

В комплект поставки Huawei FreeBuds Pro 4, помимо стандартных силиконовых насадок, также входят новые трехслойные насадки с эффектом памяти. Интеллектуальная технология наушников автоматически определяет тип насадок, прикрепленных к наушникам, и выбирает необходимый режим шумоподавления.

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