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Суперприложение для бизнеса eXpress доступно на устройствах под управлением ОС «Аврора»

Суперприложение для бизнеса eXpress стало доступно пользователям устройств на базе операционной системы «Аврора». Приложение для ОС «Аврора» можно скачать на сайте eXpress. Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика приложения.

Разработка нового клиентского приложения eXpress для ОС «Аврора» стартовала в начале 2023 г. За два года, на конец 2024, в решении полностью реализована функциональность мессенджера: пользователи могут авторизоваться (в том числе и на корпоративном сервере своей организации), создать чаты и каналы, добавить в них коллег, обменяться медиафайлами в разных форматах, посмотреть карточку контакта, настроить уведомления и так далее.

В сочетании с платформой eXpress, сертифицированной ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, работа на защищенной отечественной ОС позволяет удовлетворить высокие требования к информационной безопасности системы корпоративных коммуникаций.

ОС «Аврора» — первая отечественная мобильная операционная система, вокруг которой строится мобильная инфраструктура, устойчивая к санкционным рискам. Аврора включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеет регулярно обновляемые сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Разработка ОС «Аврора» ведётся с 2016 г. российской компанией «Открытая мобильная платформа».

Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, большой набор ПО для решения корпоративных задач. Также ОС «Аврора» предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.

Суперапп eXpress объединяет корпоративный мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, распределенную систему ВКС на 250+ активных участников, почтовый клиент и каталог бизнес-приложений SmartApps для мобильного доступа к корпоративным системам и сервисам. Включен в Реестр российского ПО. Лидер рейтинга корпоративных мессенджеров 2024 по версии CNews Analytics.

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