HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО

HCM-система «Босс» компании SL Soft (ГК Softline) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №25563 от 20 декабря 2024 г., наименование — HR платформа «Босс-НСМ»).

Новая система обеспечивает менеджменту предприятий и компаний информационную поддержку принятия решений в ключевых задачах управления человеческим капиталом, предоставляя единое цифровое рабочее HR-пространство всем категориям сотрудников. Продукт разработан благодаря гранту на создание отечественного ПО Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Фокус новой системы — управление талантами и эффективностью персонала. Она помогает компаниям привлекать и оптимально использовать компетенции специалистов, развивать и удерживать лучших сотрудников. Продукт решает задачи организационного менеджмента, управления цифровыми профилями сотрудников, оценивания, развития персонала через обучение и повышение квалификации, управления мотивацией. Единое цифровое пространство сотрудников, руководителей, HR-менеджмента и работодателя — основа для взаимодействия в HR-процессах и позволяет настроить коммуникации внутри проектных команд для комфортной и результативной совместной работы в офисе или удаленно.

В основе HCM-система «Босс» лежит Low-Code-платформа, использующая полностью импортонезависимый стек ПО.

Продукт интегрируется с любой core HR-системой, включая HRM «Босс» и «1С:ЗУП», и имеет средства имплантации кадровых данных по персоналу из любых смежных ИС. Отличительная особенность системы — возможность встраивания в нее RPA- и OCR-технологий, использование мессенджеров и чат-ботов.

Продукт подходит не только крупным компаниям с большой численностью персонала, но и среднему бизнесу со сложной территориально распределенной организационной структурой и необходимостью обеспечивать работу сотрудников в удаленном режиме.

«Мы сконцентрировали наш 30-летний опыт и знание потребностей HR-сообщества в удобном и практичном инструменте для удаленного взаимодействия всех сотрудников предприятия. Именно цифровые инструменты делают такую работу более эффективной, а их использование в условиях высокой конкуренции может стать для компаний новым преимуществом», — сказал Михаил Гусев, управляющий директор «Босс» компании SL Soft.

Включение HCM-системы «Босс» в реестр российского ПО расширяет возможности выбора для госкорпораций, компаний с госучастием и всех субъектов КИИ при решении вопросов импортозамещения.