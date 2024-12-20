«1С» и команда из «Большой четверки» создали совместное предприятие для расширения направления системно-ориентированного консалтинга

В связи с уходом западных консалтинговых брендов часть команды ex-PwC и ex-KPMG объединила усилия с «1С». Партнеры создали совместную компанию под брендом «1С Про Консалтинг». Она будет развивать направление системно-ориентированного консалтинга и выполнять полный цикл задач по внедрению систем класса ERP на платформе «1С:Предприятие 8» – от разработки методологии до запуска крупных корпоративных проектов.

Совместное предприятие сосредоточит усилия на разработке ИТ-стратегий для крупных клиентов, проведении ИТ-аудитов, разработке и оптимизации системно-ориентированной методологии и внедрении систем «1С». Кроме того, команда «1С Про Консалтинг» займется расширением линейки корпоративных сервисов «1С». В частности, к запуску на рынок планируется инструмент бесшовной миграции данных из бизнес-систем глобальных поставщиков.

Сегодня «1С Про Консалтинг» – это сложившаяся команда с экспертизой в области ИТ-консалтинга, внедрения сложных решений для управления производством, а также реализации комплексных проектов по миграции с зарубежных ERP-систем для крупнейших российских заказчиков. Управляющие партнеры «1С Про Консалтинг» ранее руководили департаментами «1С» в ИТ-интеграторах и запускали бизнес-направления по практике «1С» в компаниях «Большой четверки». Также в штате «1С Про Консалтинг» работают опытные архитекторы, консультанты и программисты. Средний опыт специалиста в команде – 15 лет.

«Создание совместного предприятия с “1С” было для нас стратегически важной задачей. Объединив усилия с сильным игроком рынка, мы сможем реализовывать масштабные проекты по внедрению корпоративных систем, а также способствовать ускорению развития ИТ-ландшафта крупнейших российских заказчиков и укреплению их цифрового суверенитета», – сказал Владимир Бибанов, партнер и генеральный директор «1С Про Консалтинг».

«Миграция с глобальных ERP-решений – это задача повышенной сложности. Важно не просто перенести привычную функциональность на новые продукты, но также предоставить заказчикам дополнительные возможности и инструменты, которые позволят им качественно улучшить процессы управления и развивать их вместе с «1С». Для этого нужна глубокая методическая и аналитическая работа. Опыт «1С Про Консалтинг» позволит нам обеспечить российский бизнес такими возможностями», – отметил Дмитрий Воскобойников, директор по корпоративному рынку «1С».