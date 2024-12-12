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ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой

Государственная компания ДОМ.РФ завершила конкурентную закупку отечественного решения по контейнеризации, которую проводила в рамках реализации стратегии цифровой трансформации. По итогам аукциона была отобрана Kubernetes-платформа Deckhouse российской компании «Флант». Это решение для управления контейнерными нагрузками, которое входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**.

Deckhouse Kubernetes Platform помогает компаниям построить распределённую отказоустойчивую систему для запуска приложений и эффективно использовать ИТ-инфраструктуру. Все компоненты платформы тщательно отобраны и протестированы на совместимость. Использование решения компании «Флант» позволит ДОМ.РФ быстрее выводить на рынок свои высокотехнологичные решения и обеспечит бесперебойное обновление приложений компании.

В конкурентной закупке участвовали решения трёх российских вендоров. По итогам аукциона в соответствии с федеральным законом223-ФЗ и положением о закупках ДОМ.РФ победила Deckhouse Kubernetes Platform. Интеграцию решения осуществит партнёр компании «Флант» — Digital Spirit, который предложил самые выгодные условия.

«Мы стараемся придерживаться гибкой лицензионной политики, создавая дополнительные линейки конфигураций Deckhouse Kubernetes Platform. Это позволяет нам своевременно удовлетворять ожидания рынка и соответствовать запросам таких крупных заказчиков как ДОМ.РФ и схожих компаний. Как вендор мы готовы адаптировать свои продукты под потребности наших клиентов и добавлять необходимые им функции. Внедрение Deckhouse Kubernetes Platform позволит ДОМ.РФ увеличить продуктивность команд разработки, сократить затраты на управление инфраструктурой и поддержку разных технологических решений. В платформе есть все необходимые инструменты для автоматизации процессов разработки и эксплуатации приложений. Среди них компоненты для управления сетью, автомасштабирования кластеров и балансировки трафика, а также политики безопасности, сквозная авторизация и аутентификация, сбор и хранение логов, мониторинг и алертинг», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

ДОМ.РФ уже использовал бесплатную версию Deckhouse Kubernetes Platform — Community Edition. Это общедоступная редакция без поддержки от вендора и с ограниченной функциональностью. Инженеры ДОМ.РФ начали самостоятельно использовать платформу контейнеризации в редакции Community Edition, запустив на ней несколько проектов в пробную эксплуатацию.

По итогам аукциона заказчик получит доступ к коммерческой редакции с расширенным набором технических возможностей и к сертифицированной ФСТЭК версии платформы, которая может использоваться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

«ДОМ.РФ постоянно выводит на рынок высокотехнологичные решения и запускает новые сервисы. Мы систематически оптимизируем свою ИТ-инфраструктуру, чтобы эффективно решать внутренние и внешние задачи компании. Благодаря грамотному импортозамещению мы увеличиваем скорость обработки данных, исключаем уязвимости систем и объединяем ИТ-продукты в высокоинтегрированные технологические стеки», — добавил ИТ-директор ДОМ.РФ Антон Петухов.

О продукте

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) позволяет компаниям управлять контейнерными нагрузками поверх любой инфраструктуры. Она сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз и автоматизирует до 80% ручных операций. Сегодня Kubernetes-платформу Deckhouse используют более 170 российских организаций, в том числе Банк России, ОТП Банк и Газпром нефть.

Решение компании «Флант» — первая Kubernetes-платформа, сертифицированная ФСТЭК России**. Редакция Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition является средством контейнеризации 4-го класса защиты и соответствует требованиям по безопасности информации, предъявляемым к 4-му уровню доверия. Это первый на российском рынке оркестратор контейнеров, прошедший сертификационные испытания регулятора.

* Запись в едином реестре программного обеспечения Минцифры России №12338 от 21.12.2021.

** Сертификат ФСТЭК России № 4860 от 4 октября 2024 г., удостоверяет, что Deckhouse Platform Certified Security Edition является средством контейнеризации 4-го класса защиты и соответствует требованиям документов «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по 4-му уровню доверия, «Требования по безопасности информации к средствам контейнеризации» (ФСТЭК России, 2022) — по 4-му классу защиты.

erid:LjN8KLDACРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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