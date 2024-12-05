Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8»

Компании «ДоксВижн» и «Ред Софт» подписали сертификат совместимости своих программных продуктов — low-code-платформы для управления процессами и данными Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8».

Вендоры провели совместные испытания, в ходе которых подтвердили корректность работы как серверных, так и клиентских компонентов Linux-версии Docsvision с операционной системой «Ред ОС 8».

Теперь в операционную систему «Ред Софт» можно внедрить CSP-платформу российского разработчика «ДоксВижн» и автоматизировать работу с документами и бизнес-процессами, а также обеспечить хранение всего цифрового контента организации. Оба разработчика стремятся создавать защищенные продукты для организаций с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных, одновременно с этим делая свои продукты интуитивно понятными, не требующими навыков программирования и дополнительных затрат на обучение.

Docsvision развивается как масштабируемая low-code-платформа: с помощью визуальных конструкторов настраиваются различные прикладные решения и обеспечивается стабильная работа с ними под нагрузкой в десятки тысяч пользователей. Адаптивный веб-интерфейс Docsvision подстраивается под задачи пользователей. Платформа имеет сертификат ФСТЭК и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

В свою очередь, «Ред ОС 8» предлагает выбор из нескольких окружений рабочего стола: KDE Plasma, GNOME, MATE и Cinnamon (доступен в репозитории). Пользователь может выбрать тот вид интерфейса, который ему комфортен. Операционная система имеет действующий сертификат ФСТЭК России, включая сертифицированную виртуализацию и контейнеризацию. Также «Ред ОС 8» располагает обширным каталогом совместимых решений от российских ИТ-вендоров.

«Ред ОС» — одна из ведущих российских операционных систем, востребованная в том числе крупными предприятиями и госкомпаниями. Теперь наши заказчики и партнёры могут быть уверены в работоспособности и надежности комплексных решений на базе двух отечественных продуктов. Это в равной степени важно и для компаний, планирующих новые внедрения, и для проектов по миграции существующих решений на актуальный программный стек», — сказал Сергей Пуцин, заместитель генерального директора компании «ДоксВижн».

«Docsvision предоставляет нашим пользователям удобный инструментарий для организации работы с электронным документооборотом. Мы сами стремимся разрабатывать продукты, к которым пользователь сможет легко и быстро адаптироваться, поэтому всегда рады расширить каталог совместимых решений эффективными low-code платформами», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».