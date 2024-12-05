PLM-решение «Аскон» совместимо с операционными системами «Альт»

«Базальт СПО» и «Аскон» подтвердили совместимость систем «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM» (серверных частей и веб-клиентов) с операционными системами семейства «Альт». Оба продукта входят в состав комплексного PLM-решения «Аскон» для проектирования и управления жизненным циклом изделия машиностроения.

«Лоцман:PLM» отвечает за управление инженерными данными и жизненным циклом изделия. «Полином:MDM» предназначен для управления нормативно-справочной информацией промышленного предприятия. Системы имеют клиент-серверную архитектуру и совместимы с ОС «Альт Рабочая станция 10», «Альт Образование 10» и «Альт Сервер 10».

В серии тестовых испытаний была проверена работоспособность продуктов с учетом различных аспектов: установки, настройки, конфигурирования, функционирования и удаления компонентов.

«При использовании PLM-решения наряду с функциональностью определяющее значение имеет безопасность. Сегодня применение в качестве платформы для отечественного PLM импортных компонентов – потенциальный риск для российских промышленных предприятий. «Базальт СПО», обладает собственной независимой инфраструктурой разработки, и вместе мы создаем надежный отечественный программный стек для решения инженерных задач», — сказал Александр Личман, директор по маркетингу направления PLM «Аскон».

Обеспечение совместимости продуктов стало результатом соглашения о технологическом партнерстве, заключенном между «Аскон» и «Базальт СПО» в 2022 г.

Благодаря сотрудничеству разработчиков предприятия могут выстраивать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру и переводить рабочие места инженеров на отечественное PLM-решение.

«Ценность операционной системы для заказчика определяется, в первую очередь, наличием стека прикладного ПО, совместимого с ней. Решения «Аскон» широко применяются в промышленности, и теперь машиностроительные предприятия смогут сделать еще один шаг для построения технологически независимой инфраструктуры, выбрав ОС «Альт» и инженерные системы «Аскон», — отметил Сергей Перроте, директор по работе с корпоративными клиентами «Базальт СПО».