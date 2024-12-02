Подтверждена совместимость «Колибри-АРМ» с AlterOS

Almi Partner и ICL Services успешно завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS и решения для управления ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ». На основании результатов тестирования разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов.

Тестирование проведено в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного компаниями в ноябре. Тестовые испытания охватили ключевые подсистемы операционной системы. Сбор инвентаризации, развертывание ПО и ОС, удаленное подключение к сессиям пользователей и другие операции в «Колибри-АРМ» при работе с AlterOS выполняются безошибочно. Специалисты Almi Partner и ICL Services получили объективные показатели, свидетельствующие о работоспособности программного стека.

AlterOS — сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения ряда прикладных задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Система включена в реестр отечественного программного обеспечения.

«Колибри-АРМ» — система для управления автоматизированными рабочими местами, серверами и другими устройствами. Решение позволяет совершать операции из «единого окна» и решать специфические запросы бизнеса, имея единое решение для множества проектных и операционных задач. С помощью продукта можно максимально эффективно реализовать проекты по построению независимой ИТ-инфраструктуры, осуществлять интеграцию с внешними источниками данных, автоматически развертывать ПО и ОС по сети, устанавливать обновления безопасности, удаленно подключаться к сессиям пользователей и многие другие задачи. Продукт дает возможность управлять устройствами с ОС семейства Windows и Linux, включая основные отечественные дистрибутивы. Система включена в реестр отечественного программного обеспечения.

«Тестирование на совместимость с «Колибри-АРМ» делает использование AlterOS еще более удобным и надежным. Работая на нашей операционной системе, компании смогут использовать для управления ИТ-инфраструктурой отечественное решение с широким функционалом. Также важно, что «Колибри-АРМ» представляет собой продукт, который оптимизирован для работы в нагруженных средах и обладает масштабируемой архитектурой», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами Almi Partner.

«Мы отчетливо видим, что спрос на отечественные операционные системы продолжает расти. AlterOS сегодня является одним из самых востребованных решений этого класса, так как подходит для использования компаниями из различных сегментов и отраслей. Сказывается также высокий уровень информационной безопасности и техподдержки этого продукта. Поэтому успешное тестирование на совместимость «Колибри-АРМ» с AlterOS — важное событие для развития продукта, являющегося аналогом зарубежного решения Microsoft System Center Configuration Manager», — отметил технический директор «Колибри-АРМ» Ильнур Ибрагимов.