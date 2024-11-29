«Цифра» разработала умное управление городским теплоснабжением

«Цифра» разработала решение для управления системой централизованного теплоснабжения города. До конца 2024 г. ожидается завершение первого комплексного проекта внедрения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Решение состоит из набора прикладных сервисов отраслевой направленности для централизованного контроля технологического процесса, параметров теплоснабжения потребителей, состояний оборудования, качественной и количественной оценки эффективности процессов теплоснабжения и формирования диспетчерских отчетов.

Командой проекта был разработан современный цифровой инструмент с унифицированным объектно-ориентированным интерфейсом для централизованного мониторинга и контроля параметров качества и надежности теплоснабжения в режиме реального времени. Большое количество данных от различных источников сводится в единую информационную среду, что позволяет диспетчеру быстро реагировать на любые отклонения в параметрах теплоснабжения, устранять причины неполадок и в целом значительно повысить эффективность теплоснабжения потребителей. В первом проекте внедрения в решение интегрирована информация с пяти городских ТЭЦ, а также более чем с 20 смежных систем. Всего сбор данных осуществляется с 150 тыс. датчиков.

Благодаря новому решению диспетчерская служба теплоснабжающей компании получила прозрачный и простой механизм управления инфраструктурой городского теплоснабжения. Все данные, получаемые с оборудования, воспроизводятся на карте с возможностью послойного отображения разных режимов и ситуаций. Диспетчеры в режиме реального времени могут контролировать состояние объектов, процессов, оборудования и автотранспорта по заданным критериям, вести расчет сверхнормативных потерь теплоносителя, оперативно получать информацию о возникающих отклонениях фактических значений от нормативных и заданных. Есть возможность осуществлять сравнительную аналитику динамики параметров за текущий и прошлые периоды. Внедрение этого решения будет способствовать повышению эффективности, качества и надежности теплоснабжения потребителей.

Основные эффекты, ожидаемые в ходе эксплуатации решения на первом этапе, связаны с минимизацией потерь тепла, сокращением потребления электроэнергии на поддержание гидравлического режима и сокращением затрат на подпитку тепловой сети. Решение также позволит обеспечить стабильность качества и надежность поставляемых услуг, а также минимизировать нарушения, связанные, в том числе, с параметрами температуры теплоносителя в ходе отопительного сезона.

Разработка является специализированным отраслевым приложением на базе платформы для управления производством ZIIoT от ГК «Цифра». Напомним, что ранее компания представила систему прогностического анализа и диагностики оборудования для ТЭК.

«На базе платформы ZIIoT «Цифра» развивает прикладные решения для различных отраслей промышленности. Особенностью этих проектов является организация сквозной интеграции с переходом от автоматизации отдельных участков и бизнес-процессов к централизованному управлению предприятием, географически распределенными объектами и городской инфраструктурой. Благодаря этому удается выявлять «узкие места» и оптимизировать производственные процессы, снижая расходы по всей производственной цепочке. Разработанное решение позволяет консолидировать информацию о городском теплоснабжении в режиме «одного окна», значительно снижая зависимость от человеческого фактора. Мы ожидаем, что скорость получения информации диспетчерами возрастет на 20%, на столько же должна будет возрасти скорость реакции диспетчера на устранение возникшей проблемы. В России функционируют порядка 20 тепловых сетей, которые будут заинтересованы в подобном цифровом инструменте управления теплоснабжением и смогут получить от него существенную выгоду», — отметил руководитель ГК «Цифра» Михаил Аронсон.