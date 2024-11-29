Компания DCLogic вошла в топ-15 поставщиков ИТ-решений в ритейле в 2023 г. по версии CNews

Российский системный интегратор DCLogic, специализирующийся на разработке собственных продуктовых решений, вошел в число пятнадцати крупнейших отечественных поставщиков ИТ-решений в розницу в 2023 г. по версии CNews, продемонстрировав рост выручки на 26,7%.

CNews Analytics, основываясь на данных о приросте выручки ИТ-поставщиков в 2023 г., опубликовало рейтинг «Цифровизация ритейла 2024», в который вошли 69 компаний.

DCLogic, работающий на стыке информационных технологий и промышленной автоматизации, по итогам 2023 г. улучшил свои позиции на три пункта в рейтинге поставщиков ИТ-решений в ритейле, продемонстрировав рост выручки за год на 26,7%. Совокупная выручка компании от проектов в рознице по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб.

Специалисты компании отмечают, что для развития ритейла и роста электронной коммерции в России необходим соответствующий уровень цифровизации и DCLogic активно поставляет в сектор ритейла различное оборудование, включая серверы, системы хранения данных (СХД), системы резервного копирования (СРК) и терминалы сбора данных (ТСД).

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic, также связывает рост объема продаж с несколькими ключевыми факторами: «Прежде всего, рынок розничной торговли демонстрирует уверенные темпы роста. Выручка и доходы крупнейших ретейлеров увеличиваются. Появляются новые форматы магазинов, которым нужно оборудование для создания собственных инфраструктур или масштабирования уже существующих. Также усиливается внимание к вопросам безопасности и резервного копирования данных в связи с кибератаками на крупные компании. Помимо этого, активно внедряются технологии на основе ИИ, которые требуют мощностей для анализа и прогнозирования. Наконец, создаются новые платформы для различных целей, таких как объединение поставщиков и партнеров, разработка мобильных приложений и ряд других».

Почти треть выручки топ-20 участников рейтинга приходится на производителей кассового и торгового оборудования. Их рост поддерживается как диверсификацией продуктов, так и новыми программными решениями. Изменения в рознице создают спрос на аутсорсинг ИТ-услуг. ИИ и мобильные приложения помогают ритейлерам ускорять работу и персонализировать взаимодействие с клиентами.

Совокупная выручка топ-20 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2023» составила 86,5 млрд руб.