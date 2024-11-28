CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Вышло обновление САПР «Гамма» версии 2024.2

Компания «Гамма Тех», корпорация ITG, выпустила обновление САПР «Гамма» версии 2024.2. Нововведения расширяют функциональность системы и повышают ее надежность.

В новой версии внедрен менеджер лицензий Guardant, обеспечивающий гибкое управление. Пользователи могут выбирать между стационарными и сетевыми лицензиями. Поддерживается перенос лицензий, а также применение программных или аппаратных ключей (предоставляются по запросу).

Метод конечных элементов получил новые возможности: теперь учитывается шероховатость металлов с использованием моделей Huray и Groiss. Реализована функциональность расчета с периодическими граничными условиями. Также в версии представлен новый решатель на основе физической оптики, который позволяет выполнять расчет эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) для проводящих тел, что позволяет проводить расчеты радиолокационной заметности объектов больших электрических размеров: летательных аппаратов, кораблей и т.п.

Пользовательский интерфейс стал удобнее благодаря кастомизации управления видом модели. Появились настройки управления с помощью мыши и возможность выбирать предустановленные профили для работы, учитывающие пользовательский опыт в зарубежных пакетах.

Особое внимание уделено документации: в программу добавлены новые примеры проектов и обучающие материалы.

«В последние годы наблюдаются изменения российского рынка проектирования радиоэлектронных устройств и систем СВЧ-диапазона, где долгое время доминировали зарубежные решения. В этих условиях стало критичным обеспечение технологического суверенитета в сфере систем автоматизированного проектирования. Ответом на этот вызов стала САПР «Гамма». Выпуск версии 2024.2 знаменует важный этап в развитии САПР. Это первый релиз, выпущенный после завершения трансформации проекта в коммерческий продукт», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще