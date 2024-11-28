Сеть «Галамарт» внедрила решение для работы с мастер-данными «Юниверс MDM»

«Юниверс Дата», российский разработчик программного обеспечения в области управления данными, завершил проект по внедрению системы «Юниверс MDM» в федеральной франчайзинговой розничной сети «Галамарт». Об этом CNews сообщили представители «Юниверс Дата».

Сеть «Галамарт» специализируется на торговле хозяйственными и промышленными товарами. Быстрый рост розничной сети и увеличение количества партнеров франчайзи привел к необходимости оптимизировать работу с мастер-данными (Master Data Management или нормативно-справочная информация) с целью обеспечить их качественное представление для всех пользователей и избежать их дублирования.

Различные источники данных компании и партнеров о клиентах, товарной номенклатуре, поставщиках должны верифицироваться и собираться в едином хранилище данных без ошибок, дублей и задержек сбора информации. Унификация и стандартизация мастер-данных торговой сети осложняется при отсутствии единой системы управления и контроля. Внедрение такой системы упрощает процесс работы аналитиков, сокращает количество ошибок в принятии управленческих решений, позволяет оперативно получать достоверные данные для контроля критичных бизнес-процессов.

Задача по внедрению MDM в «Галамарте» была сформулирована в начале 2022 г. В первой половине 2022 г. было выбрано решение «Юниверс MDM», затем команды ИТ-специалистов «Юниверс Дата» и заказчика начали внедрение. Система была сдана в промышленную эксплуатацию осенью 2023 г., после чего начался этап адаптации и настройки процессов работы с данными.

По словам руководителя отдела управления данными «Галамарт» Артема Фурашова, внедрение «Юниверс MDM» позволило сформировать массив эталонных записей о контрагентах, магазинах и счетах. «Система на данный момент обеспечивает получение и контроль мастер данных магазинов розничной сети. Сведения о параметрах и персонале магазинов своевременно обновляются и верифицируются. Интеграция с внешними сервисами позволяет проводить автоматическую проверку контрагентов. Это упростило работу операторов и устранило ошибки в работе с данными на следующих этапах. В системе фиксируется история изменений атрибутов и реквизитов контрагента», — сказал Артем Фурашов. Он добавил, что компания ведет дальнейшее развитие системы, расширяя ее возможности.

«С внедрением MDM-решения заказчик получает централизованную базу данных о товарах, клиентах, поставщиках, магазинах. Важно, что эти данные — актуальные и точные. Дублирование и ручной ввод данных в нескольких системах исключается, что позволяет избавиться от несоответствий и ошибок. Как итог - качество управленческих решений повышается, растет операционная эффективность», — сказал генеральный директор «Юниверс Дата» Владислав Каменский.