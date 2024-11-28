«Новые платформы» запустили опытное производство электронных модулей

Компания «Новые платформы» объявляет о запуске опытного производства электронных модулей на базе автомата установки SMD-компонентов, который решает задачи мелкосерийного производства и прототипирования при разработке новой продукции. Инвестиции в проект составили 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Новые платформы».

Запуск линии производства электронных модулей вызван необходимостью создания собственной производственной базы, которая позволяет повысить скорость проверки гипотез при разработке новых электронных модулей в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В случае успешных тестов компания может в короткие сроки запустить мелкосерийное производство новой продукции.

Опытное производство состоит из участков поверхностного и выводного монтажа, слесарно-сборочного участка и участка ремонта на базе прецизионной станции. Применяемое оборудование позволяет выполнять полный технологический цикл производства электронных модулей, согласно требованиям стандартов IPC с высоким классом качества.

Первые партии выпущенных электронных модулей подтвердили расчеты специалистов компании по производительности, скорости межпроектных переходов, а также технологические требования к производству и критерии качества электронных сборок.

Благодаря собственному производству «Новые платформы» смогут удовлетворить растущий спрос на решения компании – только за 2024 г. востребованность продукции компании увеличилась на 50% по сравнению с 2023 г. В планах на 2025 г. дополнительное инвестирование в проект 100 млн руб. а также расширение производства и увеличение его мощности в два раза.

Отметим, что все выпускаемые «Новыми платформами» решения включены в реестр радиоэлектронной продукции (РЭП) или реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга.

«Сегодня высокий спрос на нашу продукцию сформирован прежде всего заказчиками рынка информационной безопасности, но вместе с тем мы рассчитываем в кротчайшие сроки расширить клиентскую базу на другие ИТ-направления, все условия для этого у нас есть», – сказал генеральный директор ООО «Новые платформы Олег Минаков.