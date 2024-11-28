Axenix – лауреат премии «Твердые знаки» с платформой для создания чат-ботов BotAx

Разработанная Axenix LLM-платформа BotAx завоевала премию «Твердые знаки 2024» от «Коммерсант Кубань» в номинации «Лучшие цифровые решения и практики».

Бизнес-премия «Твердые знаки» учреждена ИД «Коммерсант» для выявления и поощрения наиболее интересных проектов, реализованных в разных сферах бизнеса на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В экспертный совет премии входят руководители региональных органов власти, предприниматели, специалисты в области финансов, промышленности, ИТ и т.д.

Решение BotAx построено на RAG-архитектуре (Retrieval-Augmented Generation)

BotAx – это решение на основе генеративного искусственного интеллекта, позволяющее использовать большие языковые модели для быстрого создания и внедрения чат-ботов для бизнеса. У BotAx два основных сценария использования: выбор и кастомизация чат-бота из существующего набора; создание собственного чат-бота под задачи конкретной компании.

Планируется еще один сценарий No-code – создание чат-бота из созданных на платформе компонентов без необходимости программирования.

Решение BotAx построено на RAG-архитектуре (Retrieval-Augmented Generation). При получении запроса чат-бот подбирает релевантные данные в собственных базах знаний. А затем создает запрос для LLM, чтобы обогатить ответ дополнительной информацией из сторонних баз данных, сделав его более корректным и полным.

«Чат-боты, основанные на технологиях ГенИИ, значительно расширяют возможности виртуальных ассистентов, использующих только простые алгоритмы. Новые инструменты способны не просто вести пользователя по заранее прописанной схеме, а распознавать тематику запроса, ключевые слова и взаимодействовать более гибко. При этом с помощью архитектуры RAG модель подбирает релевантную информацию на основе открытых источников и обогащает их специализированными данными из собственной базы знаний заказчика», – отметила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix.

«Успех нашего проекта очень важен не только для нас, но и для всего бизнес-сообщества. Благодаря специализированным чат-ботам компании могут качественно повысить эффективность операционных процессов», – добавила Виктория Супрунова, региональный директор Южной локации Axenix.