CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Вышла новая версия SpaceVM с повышенной производительностью файловой системы GFS2

Компания «Даком М» анонсировала выход новой версии своей платформы виртуализации SpaceVM 6.5.4. В этой версии механизмы формирования пула данных файловой системы GFS2 и создания кластерного транспорта для GFS2 были значительно усовершенствованы, что сделало систему более эффективной и надёжной.

Пул данных типа GFS2 — это набор физических или логических устройств хранения, к которым файловая система GFS2 предоставляет доступ. Архитектурный подход обеспечил решение задач защиты системы от потенциально неправильных действий или процессов при создании пула данных GFS2 и кластерного транспорта для него. Новый архитектурный подход защищает систему от ошибок при создании пула данных и кластерного транспорта, что помогает минимизировать сбои и повысить надёжность работы всей системы.

Механизмы анализируют состояние системы и действия пользователя, сопоставляя их с текущими настройками и конфигурацией кластера. В случае обнаружения блокирующих процессов система уведомляет пользователя предупреждением или сообщением, объясняя причину невозможности выполнения запрашиваемого действия. Кроме того, предоставляется информация о необходимых шагах для устранения проблемы и успешного завершения операции.

Новый подход к подключению внешних систем хранения данных основывается на улучшенном механизме обработки сбоев и отказов, который минимизирует вероятность возникновения ошибок в кластерной файловой системе GFS2. Это достигается за счет более точного мониторинга состояния компонентов хранилища и оперативного реагирования на аномалии, что способствует повышению надежности и устойчивости всей инфраструктуры.

GFS2 (Global File System 2), интегрированная в платформу виртуализации SpaceVM — это реализация кластерной файловой системы, которая используется в сетевых хранилищах. Она позволяет всем узлам сети иметь прямой доступ к блочному устройству хранения, где расположена эта файловая система, что делает ее идеальным решением для организации хранения дисков виртуальных машин. Связка проприетарного контроллера SpaceVM и файловой системы GFS2 является аналогом VMFS от VMware. Это решение заинтересует как пользователей, уже знакомых с VMware, так и тех, кто ранее с ней не работал, но ищет надёжную кластерную файловую систему для хранения данных на внешних системах.

Связка SpaceVM и GFS2 обеспечивает простое резервное копирование, позволяя легко копировать файлы без необходимости конвертации данных или контроля свободного места, что упрощает восстановление в случае сбоев. Система динамически распределяет ресурсы и поддерживает создание тонких дисков, что позволяет эффективно управлять хранилищем. Кроме того, GFS2 хранит всю необходимую метаинформацию в файлах, что обеспечивает гибкость в управлении данными и позволяет восстанавливать виртуальные машины и их конфигурации даже при подключении к другому кластеру.

В рамках интеграции GFS2 в платформу SpaceVM была проделана значительная работа по адаптации логики управления и мониторинга, что позволяет пользователям управлять кластером через веб-интерфейс и командную строку. Кроме того, разработаны механизмы для обеспечения надежности и производительности системы, включая обработку ошибок и оптимизацию ввода-вывода.

В следующих релизах SpaceVM планируется улучшение файловой системы GFS2, включая повышение её стабильности, надёжности и производительности. Эти изменения сделают систему более эффективной и устойчивой даже при высокой нагрузке и сложных сценариях использования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще