Вышла новая версия SpaceVM с повышенной производительностью файловой системы GFS2

Компания «Даком М» анонсировала выход новой версии своей платформы виртуализации SpaceVM 6.5.4. В этой версии механизмы формирования пула данных файловой системы GFS2 и создания кластерного транспорта для GFS2 были значительно усовершенствованы, что сделало систему более эффективной и надёжной.

Пул данных типа GFS2 — это набор физических или логических устройств хранения, к которым файловая система GFS2 предоставляет доступ. Архитектурный подход обеспечил решение задач защиты системы от потенциально неправильных действий или процессов при создании пула данных GFS2 и кластерного транспорта для него. Новый архитектурный подход защищает систему от ошибок при создании пула данных и кластерного транспорта, что помогает минимизировать сбои и повысить надёжность работы всей системы.

Механизмы анализируют состояние системы и действия пользователя, сопоставляя их с текущими настройками и конфигурацией кластера. В случае обнаружения блокирующих процессов система уведомляет пользователя предупреждением или сообщением, объясняя причину невозможности выполнения запрашиваемого действия. Кроме того, предоставляется информация о необходимых шагах для устранения проблемы и успешного завершения операции.

Новый подход к подключению внешних систем хранения данных основывается на улучшенном механизме обработки сбоев и отказов, который минимизирует вероятность возникновения ошибок в кластерной файловой системе GFS2. Это достигается за счет более точного мониторинга состояния компонентов хранилища и оперативного реагирования на аномалии, что способствует повышению надежности и устойчивости всей инфраструктуры.

GFS2 (Global File System 2), интегрированная в платформу виртуализации SpaceVM — это реализация кластерной файловой системы, которая используется в сетевых хранилищах. Она позволяет всем узлам сети иметь прямой доступ к блочному устройству хранения, где расположена эта файловая система, что делает ее идеальным решением для организации хранения дисков виртуальных машин. Связка проприетарного контроллера SpaceVM и файловой системы GFS2 является аналогом VMFS от VMware. Это решение заинтересует как пользователей, уже знакомых с VMware, так и тех, кто ранее с ней не работал, но ищет надёжную кластерную файловую систему для хранения данных на внешних системах.

Связка SpaceVM и GFS2 обеспечивает простое резервное копирование, позволяя легко копировать файлы без необходимости конвертации данных или контроля свободного места, что упрощает восстановление в случае сбоев. Система динамически распределяет ресурсы и поддерживает создание тонких дисков, что позволяет эффективно управлять хранилищем. Кроме того, GFS2 хранит всю необходимую метаинформацию в файлах, что обеспечивает гибкость в управлении данными и позволяет восстанавливать виртуальные машины и их конфигурации даже при подключении к другому кластеру.

В рамках интеграции GFS2 в платформу SpaceVM была проделана значительная работа по адаптации логики управления и мониторинга, что позволяет пользователям управлять кластером через веб-интерфейс и командную строку. Кроме того, разработаны механизмы для обеспечения надежности и производительности системы, включая обработку ошибок и оптимизацию ввода-вывода.

В следующих релизах SpaceVM планируется улучшение файловой системы GFS2, включая повышение её стабильности, надёжности и производительности. Эти изменения сделают систему более эффективной и устойчивой даже при высокой нагрузке и сложных сценариях использования.