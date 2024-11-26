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OmniLine автоматизировала 90% бизнес-процессов за 3 месяца с BPMSoft

ИТ-компания OmniLine завершила проект по оптимизации бизнес-процессов в единой системе на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Проект внедрения позволил автоматизировать ключевые направления деятельности компании, включая продажи, маркетинг, клиентский сервис и документооборот.

Ранее управление компанией OmniLine было фрагментированным. Процессы внутри отделов не были взаимосвязаны, что приводило к субъективной оценке показателей и замедляло скорость принятия решений. Руководство не имело полной картины состояния бизнеса, из-за чего затруднялись стратегическое планирование и инвестиции в развитие. Сотрудники часто были перегружены задачами, однако это не приводило к увеличению доходов компании. Полная трансформация бизнес-процессов решила эти проблемы.

В результате внедрения платформы BPMSoft компания OmniLine оптимизировала четыре ключевых направления.

Процесс продаж был детализирован на пять объектов: контрагент, контакт, продажи, заказ и счет. Это позволило оперативно вносить изменения в отдельные сегменты без необходимости полной перестройки процесса и обеспечило более гибкое и оперативное управление.

Фокус работы маркетинга на развитии бизнеса с текущими заказчиками привел к экономии бюджета на привлечение новых клиентов.

Клиентский сервис был модернизирован благодаря внедрению автоматического биллинга, позволяющего учитывать трудозатраты и контролировать перерасход сервисных часов, и благодаря разработке новых регламентов обработки обращений.

Процесс подготовки договоров был оптимизирован, время обработки заявок сокращено до 1-3 часов за счет стандартизации процедур.

Несмотря на масштаб изменений, внедрение прошло без сложной кастомизации: около 80% функционала были внедрены из коробочной версии BPMSoft, оставшиеся 20% адаптированы при помощи встроенных low-code- и no-code-инструментов платформы. От разработки MVP до запуска в промышленную эксплуатацию прошло три месяца.

В результате 90% бизнес-процессов компании OmniLine теперь управляются через единую систему, что обеспечило рост доходов от сервисных клиентов на 30% уже в первый месяц после запуска автоматического биллинга. Управленческий аппарат компании был сокращён в три раза: количество руководителей уменьшилось с девяти до трёх человек. Компания смогла втрое увеличить производительность процессов и в десять раз ускорить принятие решений благодаря автоматизации 43 рабочих мест.

Артем Попов, директор компании OmniLine, сказал: «Проведение аудита и последующая перестройка процессов позволили нашей компании увеличить производительность вдвое без роста затрат на персонал. Мы достигли стабильного уровня сервисного обслуживания, который дает нам возможность уверенно поддерживать качество на уровне 98% даже в условиях увеличивающегося объема запросов. Благодаря внедренным изменениям нам удалось повысить средний чек и укрепить долгосрочные отношения с клиентами, а также существенно сократить уровень дебиторской задолженности до 0,1%. Это шаг к реализации стратегического плана, который способствует системному и предсказуемому росту компании».

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