Пользователи Word и Excel стали рабами нейросетей. У них воруют информацию, чтобы тренировать искусственный интеллект Microsoft

В Word и Excel по умолчанию активирована функция отправки в Microsoft информации, которая в дальнейшем будет использоваться для обучения нейросетей. Это обнаружили сами пользователи, но Microsoft яростно отрицает данный факт. Однако корпорация слишком часто попадает в скандалы, связанные со слежкой за пользователями.

Нужно делиться с нейросетью

Пользователи стали жаловаться на воровство информации из документов Word и Excel для тренировки нейросетей. Как пишет TechSpot, они уверены, что этим занимается Microsoft, и даже нашли в Office функцию, которая отвечает за это, и которая активирована по умолчанию.

В числе первых на проблему обратил пользователь заблокированной в России соцсети Х под псевдонимом nixCraft. В своей публикации он написал, что функцию копирования информации из текстовых документов и электронных таблиц Microsoft активировала недавно. Он открыто утверждает, что полученные сведения софтверный гигант использует для обучения искусственного интеллекта.

Более того, Microsoft также приложила максимум усилий, чтобы далеко не все желающие отключить нововведение пользователи смогли сделать это. Она спрятала соответствующую галочку настолько глубоко в настройках Word и Excel, насколько это было возможно.

Как спастись от слежки

Чтобы лишить Microsoft доступа к информации из таблиц и документов, которая вполне может быть конфиденциальной или содержать корпоративные секреты, нужно для начала открыть меню «Файл» и затем перейти в «Параметры». Далее нужно выбрать «Центр управления безопасностью» и открыть его настройки.

Microsoft Microsoft тайком принуждает пользователей делиться с нею своей информацией

Но это далеко не весь путь, который потребуется проделать. В новом окне нужно найти пункт «Параметры конфиденциальности» и затем снова выбрать настройки. Это почти что финиш , вот только для финального меню настроек Microsoft придумала одно из самых неочевидных названий в истории своего ПО. – «Дополнительные подключенные возможности» (Optional connected Experience). Нужно зайти в него и снять галочку с одноименного параметра, но как только пользователь попытается убрать ее, Microsoft тут же выдаст ему окно с предупреждением о том, что это действие ведет к отключению некоторых функций. Список этих функций корпорация не приводит.

Очевидная реакция Microsoft

Публикация nixCraft не осталась без внимания Microsoft. Более того, корпорация отреагировала на нее почти моментально, заявив, что никакую информацию из документов и таблиц она не копирует.

«В приложениях M365 (Microsoft 365 – онлайновый аналог Office – прим. CNews) мы не используем данные клиентов для обучения LLM. Эта настройка включает только функции, требующие доступа к интернету, например, совместное редактирование документа».

Но Microsoft открыто следит за пользователями годами. В июле 2015 г. вышла Windows 10, напичканная инструментами сбора пользовательских данных и отправки их в корпорацию. После этого Microsoft погрязла в скандалах, связанных со слежкой, а затем начались и судебные иски. В итоге ей пришлось сначала раскрыть перечень собираемой информации, оказавшийся весьма внушительным, а затем отключить часть инструментов слежки. Но значительная их часть продолжает работать, в том числе и в более новой ОС Windows 11.

Все по закону

По данным Tom’s Hardware, Microsoft вправе получать любую пользовательскую информацию, в том числе и из документов, ведь они сами дают ей соответствующее разрешение. Это прописано в лицензионном соглашении, без принятия которого пользоваться ПО корпорации не получится.

По сути, Microsoft предоставляет самой себе лицензию на бесплатное использование пользовательского контента в качестве интеллектуальной собственности. Притом эта лицензия действует по всему миру.

«В объеме, необходимом для предоставления услуг вам и другим лицам, для защиты вас и услуг, а также для улучшения продуктов и услуг Microsoft, вы предоставляете Microsoft всемирную и безвозмездную лицензию на интеллектуальную собственность на использование Вашего контента, например, для копирования, сохранения, передачи, переформатирования, отображения и распространения с помощью средств связи вашего контента в услугах», – указано в соглашении.