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Бизнес выбирает роботов «Телфин» для обработки большего объема звонков и оптимизации затрат на ФОТ

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» провел фокус-группу среди своих клиентов, изучив запросы на виртуальных голосовых роботов и их функциональность. Согласно исследованию компании подключают ботов чаще всего для 100% обработки звонков и оптимизации бюджетов. Об этом CNews сообщили представители «Телфина».

Исследование «Телфин» показывает, почти 70% компаний из числа клиентов провайдера подключают ботов для сокращения рутинных процессов. Организации используют виртуальных голосовых помощников для обработки звонков и ответов на часто задаваемые вопросы клиентов. Таким образом компании сокращают фонд оплаты труда, а также обрабатывают 100% обращений даже в нерабочее время.

Виртуальные голосовые помощники «Телфин» одновременно принимают до 100 телефонных звонков. Работают они круглосуточно во всех часовых поясах, при этом могут говорить на разных языках. Данные для ответов на FAQ берут из корпоративной базы знаний и CRM. Боты не только консультируют клиентов, но и по итогам звонка дублируют ответ в мессенджере.

Примерно 20% компаний подключают квалифицирующих роботов, которые позволяют выделить целевого клиента, собрать необходимую информацию с помощью дополнительных вопросов и перенаправить его обращение на специализированного сотрудника или отдел компании, например, региональное подразделение, службу технической поддержки или юридический отдел.

В этом случае голосовой помощник с функцией распознавания речи работает на базе искусственного интеллекта. Он задает уточняющие вопросы исходя из контекста беседы, анализирует ответы клиентов и переводит автоматически звонки на ответственных сотрудников. Такие боты сокращают нагрузку на операторов колл-центров, сотрудников отдела продаж и секретарей, а также повышают лояльность клиентов.

Кроме этого компании используют роботов «Телфин» для проведения опросов и сбора обратной связи, например, по итогам продаж или сервисного обслуживания клиентов. Роботы задают вопросы (открытые и закрытые), записывают ответы клиентов и в случае необходимости переводят их на сотрудников. На долю компаний с подобным запросом в «Телфин» приходит 10% обращений из числа «любителей» роботов.

«Роботы уже воспринимаются как привычные бизнес-инструменты во всех отраслях экономики. Среди самых востребованных направлений можно выделить электронную коммерцию, медицину, туризм, рекрутинг и финансовый сектор. Как правило, с помощью ботов компании сокращают свои расходы за счет снижения себестоимости обработки звонков и повышают качество обслуживания клиентов благодаря персонализированному подходу в коммуникациях и круглосуточной обработке обращений, что позволяет избежать пропущенных обращений», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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