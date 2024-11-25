CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В «Газпром Авиа» сократили число налоговых проверок с помощью автоматизации

В компании «Газпром Авиа» разработали «Витрину данных налогового мониторинга». В системе был обеспечен доступ налогового инспектора к учетным документам организации, что сократило количество выездных проверок со стороны ФНС. Партнером проекта стала компания «Аксиома-Софт».

До реализации проекта в компании отсутствовало информационное взаимодействие с ФНС в форме налогового мониторинга. Поэтому требовалось создать систему, которая бы обеспечила соблюдение требований налогового законодательства, регламента подготовки отчетности, а также повысила прозрачность учета.

Главными требованиями к информационной системе стали универсальность ее адаптации с различными конфигурациями 1С, возможность работы с первичными учетными документами, формирование налоговой отчетности и ее преобразование в нужный формат передачи данных.

Для этого в «Газпром Авиа» доработали информационную систему, реализованную на базе трех программных продуктов: «: Бухгалтерия предприятия Корп», «БИТ.Финанс», «1С:Зарплата и управление персоналом». Кроме того, в ходе проекта была реализована подсистема интеграционного взаимодействия с «Витриной данных», что позволило налоговым органам получать доступ к учетным данным организации в онлайн-режиме.

Среди таких данных — налоговая и бухгалтерская отчетность, соответствующие аналитические регистры, сканы первичных документов, контрольные отчеты, упрощающие проверку корректности ведения учета компанией. Кроме того, была обеспечена последовательная расшифровка учетного документа показателей декларации по налогу на прибыль, налогам на имущество и добавленную стоимость. Также в системе реализовали роль со специальным интерфейсом «Налоговый мониторинг» с избранными функциями для анализа данных информационной базы налогоплательщика в интересах органов контроля.

Помимо этого, появился расширенный сервис выборочной репликации данных рабочей информационной базы в ее копию, а также возможность получения доступа к прикрепленным файлам первичной учетной документации.

Так, коммуникация «Газпром Авиа» с ФНС и налоговыми органами была обеспечена в едином информационном пространстве.

«Реализованная подсистема обеспечивает выполнение требований налогового законодательства по раскрытию показателей налоговой отчетности по всем налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым налогоплательщиком, в рамках налогового контроля в форме налогового мониторинга», — сказал Евгений Полянский, руководитель проекта в «Газпром Авиа».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов

Конференции

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще