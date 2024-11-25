В «Газпром Авиа» сократили число налоговых проверок с помощью автоматизации

В компании «Газпром Авиа» разработали «Витрину данных налогового мониторинга». В системе был обеспечен доступ налогового инспектора к учетным документам организации, что сократило количество выездных проверок со стороны ФНС. Партнером проекта стала компания «Аксиома-Софт».

До реализации проекта в компании отсутствовало информационное взаимодействие с ФНС в форме налогового мониторинга. Поэтому требовалось создать систему, которая бы обеспечила соблюдение требований налогового законодательства, регламента подготовки отчетности, а также повысила прозрачность учета.

Главными требованиями к информационной системе стали универсальность ее адаптации с различными конфигурациями 1С, возможность работы с первичными учетными документами, формирование налоговой отчетности и ее преобразование в нужный формат передачи данных.

Для этого в «Газпром Авиа» доработали информационную систему, реализованную на базе трех программных продуктов: «1С: Бухгалтерия предприятия Корп», «БИТ.Финанс», «1С:Зарплата и управление персоналом». Кроме того, в ходе проекта была реализована подсистема интеграционного взаимодействия с «Витриной данных», что позволило налоговым органам получать доступ к учетным данным организации в онлайн-режиме.

Среди таких данных — налоговая и бухгалтерская отчетность, соответствующие аналитические регистры, сканы первичных документов, контрольные отчеты, упрощающие проверку корректности ведения учета компанией. Кроме того, была обеспечена последовательная расшифровка учетного документа показателей декларации по налогу на прибыль, налогам на имущество и добавленную стоимость. Также в системе реализовали роль со специальным интерфейсом «Налоговый мониторинг» с избранными функциями для анализа данных информационной базы налогоплательщика в интересах органов контроля.

Помимо этого, появился расширенный сервис выборочной репликации данных рабочей информационной базы в ее копию, а также возможность получения доступа к прикрепленным файлам первичной учетной документации.

Так, коммуникация «Газпром Авиа» с ФНС и налоговыми органами была обеспечена в едином информационном пространстве.

«Реализованная подсистема обеспечивает выполнение требований налогового законодательства по раскрытию показателей налоговой отчетности по всем налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым налогоплательщиком, в рамках налогового контроля в форме налогового мониторинга», — сказал Евгений Полянский, руководитель проекта в «Газпром Авиа».