В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией

Минздрав выделил 12,7 миллионов на проведение исследовательской работы по внедрению ИИ для задач оконтуривания в лучевой терапии.



ИИ поможет бороться с раком

Как выяснил CNews, Министерство здравоохранения России проводит научную работу по исправлению неточной работы автоматизированных инструментов радиотерапии, путем внедрения технологии искусственного интеллекта. На работы выделено 12,7 млн руб.

На сегодняшний день одной из главных проблем в лучевой терапии является процесс, известный как оконтуривание. Этот этап включает в себя «очерчивание» органов, которые подвержены риску, с целью избежать повреждения здоровых тканей во время облучения. В России оконтуривание практически всегда осуществляется вручную, что неудобно и требует значительных временных ресурсов, об этом сказано в научной работе Высшей школы экономики. Именно для автоматизации данной процедуры Минздрав проводит свое научное исследование.

Тендер на проведение исследовательских работ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.», подконтрольный Минздраву, опубликовал на сайте госзакупок 27 сентября 2024 г. Судя по протоколу подведения итогов конкурса, в качестве подрядчика Минздрав выбрал «Сколковский институт науки и технологий».

Минздрав Минздрав занимается развитием ИИ для борьбы с раком

В техническом задании к закупке указано, что в ходе выполнения научно-исследовательской работы будет проведен поиск оптимальных моделей искусственного интеллекта и разработано программное обеспечение для оконтуривания органов и анатомических структур в головном мозге, брюшной полости и области малого таза.

Одной лучевой терапии не достаточно

Неделей ранее, 20 сентября 2024 г. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» публиковал похожий тендер на сумму 25 млн руб.

Его цель — разработка прототипа ИИ для анализа медицинских изображений на наличие или отсутствие медицинских признаков патологий для выявления объемных образований почек.

Как было указано в документах, цель тендера — повышение выявляемости клинически значимых злокачественных новообразований почек для своевременного диагностирования и определения лечебной тактики ведения пациента. А также в снижении вероятности совершения диагностических ошибок в ходе проведения дифференциации злокачественных и доброкачественных новообразований почек.

Судя по по протоколу подведения итогов, подрядчиком также выбрали «Сколковский институт науки и технологий».

Отечественный ИИ уже умеет диагностировать заболевание

14 ноября Сеченовский университет сообщал, что его специалисты обучили искусственный интеллект определять метастазы при колоректальном раке на гистосканах.

Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать процесс подсчета количества здоровых лимфоузлов, лимфоузлов с метастазами и депозитов опухоли. Врачам это дает возможность не тратить времени на осмотр материалов, где патологической ткани точно нет, а работать в первую очередь со сканами, где были найдены метастазы.

9 апреля 2024 г. ученые Южного федерального университета разработали метод машинного обучения для быстрого распознавания рака и планирования его лечения. Об этом сообщало издание «ТАСС».

Согласно данным ученых, новый метод, способный обрабатывать обширные объемы информации в короткие сроки, является ключевым для выбора лечения пациентов с агрессивными формами рака. Однако для внедрения искусственного интеллекта в борьбу с онкологическими заболеваниями требуется проведение дополнительных исследований с различными группами населения.