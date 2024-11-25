Как «1С:ERP Управление предприятием 2» помогло «Ви Фрай» автоматизировать производство картофеля-фри

Автоматизация производственных процессов становится неотъемлемой частью успеха любого современного предприятия. Особенно остро эта необходимость ощущается в пищевой промышленности, где точность и скорость обработки продуктов играют ключевую роль. Один из примеров внедрения автоматизированной системы управления предприятием — проект, реализованный компанией «Раздолье» для производителя картофеля-фри ООО «Ви Фрай», где 120 автоматизированных рабочих мест переведено в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители «Раздолья».

ООО «Ви Фрай» расположено на территории особой экономической зоны «Липецк», предприятие обрабатывает более 200 тыс. тонн картофеля в год, выпуская около 3,5 млн порций картофеля-фри ежедневно. Продукция компании поставляется в крупнейшие сети ресторанов быстрого питания и розничные магазины по всей стране и странам СНГ.

До начала проекта по внедрению новой системы автоматизации, на предприятии использовались отдельные программы для управления различными аспектами деятельности. Однако эти инструменты не обеспечивали необходимой гибкости и интеграции, что приводило к задержкам в процессах и снижению общей эффективности производства.

Руководство «Ви Фрай» осознало необходимость модернизации своих информационных систем и приступило к поиску подходящего решения. Основным требованием было наличие инструмента, который мог бы объединить управление всеми ключевыми процессами: от логистики и склада до производства и финансового учета.

После анализа предложений на рынке выбор пал на «1C: ERP Управление предприятием 2». Этот программный продукт известен своими возможностями для автоматизации различных отраслей, включая пищевую промышленность. Кроме того, важным фактором стала возможность адаптации системы под конкретные нужды предприятия.

Выбор партнера для внедрения системы был не менее важен, чем сам выбор программного обеспечения. «Раздолье», опытный интегратор с пониманием особенностей пищевой индустрии, подошел для выполнения этой задачи. Команда специалистов «Раздолья» имела опыт внедрения аналогичных решений на других предприятиях.

Критерии выбора партнера: экспертиза в 1С: ERP, опыт в пищевой отрасли, наличие успешных кейсов в автоматизации предприятий пищевой промышленности, готовность показать результаты, возможность демонстрации успешных внедрений на предприятиях по переработке овощей.