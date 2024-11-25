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«Диасофт» разработал продукт для автоматизации процессов обслуживания и ремонта на предприятиях

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности платформы развития Digital Q.ERP. В составе платформы реализован программный продукт «Техническое обслуживание и ремонт (ТОИР)». Новый продукт предназначен для автоматизации и оптимизации процессов технического обслуживания и ремонтов на предприятиях различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Программный продукт «Техническое обслуживание и ремонт» позволяет компаниям эффективнее управлять своими ресурсами, минимизировать простои оборудования и снижать затраты на техническое обслуживание. С его помощью можно планировать и контролировать все этапы выполнения ремонтных работ, начиная от фиксации заявок и до завершения ремонта, а также вести учет запасных частей и материалов.

«Техническое обслуживание и ремонт» от «Диасофт» интегрируется с другими программными продуктами платформы Digital Q.ERP, что позволяет использовать данные о техническом состоянии оборудования для принятия обоснованных управленческих решений. В платформе предусмотрены функции предиктивной аналитики, которые на основе данных из датчиков и журналов эксплуатации прогнозируют необходимость проведения профилактических мероприятий.

Кроме того, продукт поддерживает мобильные рабочие места, что особенно удобно для сотрудников, работающих непосредственно на объектах. Это позволяет им оперативно получать задания на обслуживание и ремонт, а также фиксировать выполненные работы в режиме реального времени.

Продукт уже заинтересовал ряд крупных предприятий, которые стремятся повысить надежность и эффективность своей производственной инфраструктуры. Внедрение ТОИР поможет им усилить контроль над производственными процессами и повысить конкурентоспособность на рынке.

Продукт «Техническое обслуживание и ремонт» реализован в микросервисной архитектуре и может быть интегрирован в любой ИT-ландшафт. Платформа Digital Q.ERP и продукты в ее составе работают на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт» и включены в реестр российского программного обеспечения (запись №18726 от 22.08.2023).

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