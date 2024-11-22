Сервис-деск для внутренних служб позволил розничной сети «Грядка» ускорить обслуживание помещений на 40%

Воронежский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению системы «Битрикс24» в деятельность розничной сети «Грядка», насчитывающей более 180 торговых точек. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В процессе масштабирования бизнеса компания столкнулась с рядом проблем. Например, неэффективной подачей и обработкой внутренних заявок на ремонт и обслуживание помещений.

Сотрудники не имели единого инструмента для подачи заявок, что приводило к отсутствию прозрачности в их обработке и затягиванию сроков выполнения. В результате время от подачи заявки до ее решения могло занимать несколько недель, что вызывало недовольство среди работников. Кроме того, существовала проблема с поддержанием в надлежащем состоянии погрузчиков, так как поломки не фиксировались, а система обслуживания отсутствовала.

Для решения этих проблем руководство компании приняло решение обратиться к компании «Первый Бит».

Специалисты «Первого Бита» спроектировали комплексное решение на базе «Битрикс24», объединяющие сервис-дески для автоматизации процессов четырех ключевых отделов: службы эксплуатации розницы, административно-хозяйственного отдела, службы эксплуатации склада и отдела транспортной логистики.

«Проект включал создание отдельного раздела в «Битрикс24» для отслеживания статуса заявок, разработку чат-бота в Telegram для подачи заявок, а также локального приложения для автоматического распределения задач. Все эти меры позволили значительно повысить скорость реагирования на заявки и улучшить контроль за их исполнением», – сказал руководитель группы «Битрикс24» ИТ-интегратора «Первый Бит» в Воронеже Евгений Пастощук.

Дополнительно была реализована функция «БИТ.Единое окно», собирающая в одном месте все необходимые сотрудникам сервисы и документы. Это решение помогает командам работать более организованно и эффективно, минимизируя время на поиск информации.

По итогам внедрения «Битрикс24» «Грядка» получила ряд преимуществ. Процессы внутреннего обслуживания теперь прозрачны – все заявки фиксируются в единой системе и доступны для всех участников. При этом улучшение контроля за исполнением повысило уровень ответственности сотрудников.

Время обработки заявок удалось сократить на 30-40%, одновременно подняв качество их исполнения. Экономия времени и ресурсов за счет автоматизации рутинного труда и повышения качества коммуникаций между отделами, позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.

«Мы очень довольны результатом работы «Первого Бита» и рекомендуем их как надежного партнера для реализации любых проектов и автоматизации процессов», — отметил собственник торговой сети «Грядка» Дмитрий Коляда.