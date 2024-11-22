Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники

На поддержку программы льготного кредитования производителей электроники в России будет выделено 18,5 млрд руб. Это позволит субсидировать ранее выданные льготные кредиты по ставке до 5% годовых, а также укрепит финансовую стабильность отрасли и позволит нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции в стране.

Поддержка производителей

Правительство России направит из резервного фонда 18,5 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов для производителей электроники. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина 21 ноября 2024 г.

Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Мишустин сообщил о том, всего за три года Правительство направит около 30 млрд руб. на эти цели.

Максимальный размер кредита составлит 100 млрд руб. Срок действия кредитного договора — до пяти лет, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Freepik - Xb100 На поддержку программы льготного кредитования российских производителей электроники выделено 18,5 млрд руб.

Мишустин призвал чутко реагировать на изменения в области микроэлектроники, чтобы более эффективно использовать бюджетные средства и реализовывать поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи по обеспечению технологического и промышленного суверенитета страны. Саму микроэлектронику Михаил Мишустин назвал стратегической для страны отраслью.

Лимит финансирования расширен

Ранее постановление Правительства России №407 было разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и принято в марте 2022 г. Оно предполагает, что разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов электронной компонентной базы (ЭКБ). В ноябре 2022 г. Минцифры предложило субсидировать, в том числе закупку иностранных компонентов с минимальной суммой кредита 3 млрд руб., а максимальной — 100 млрд руб.

В ноябре прошлого года крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления Минцифры России и вернули ставки на рыночные показатели в 15–20%, писал «Коммерсант». Руководители бизнесов связывали это с исчерпанием средств на субсидирование.

В рамках инициативы от имени заместителя руководителя Минцифры Андрея Заренина направлено письмо крупным операторам связи, в число которых входят МТС, «ВымпелКом», «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «МегаФон» и другие. Ведомство запрашивало у компаний информацию об объемах и характеристиках оборудования, которое потребуется для развития отрасли до 2035 г. Речь, в частности, идет о базовых станциях связи, транспондерах, видеокамерах, терминалах интернета вещей (IoT), коммутаторах, смартфонах и других устройствах.

На основе полученных данных Минцифры России определило, какие категории оборудования полностью покрывают потребность отечественного рынка, а что еще нужно произвести для активного развития телеком-отрасли в стране. Собранные сведения также помогли ведомству рассчитать необходимый в 2024 г. объем субсидий на компенсацию ставок по кредитам.

В начале марта 2024 г. стало известно о том, что Минцифры намерено возобновить работу механизма льготного кредитования производителей телекоммуникационного оборудования и электроники. Средства в рамках данной инициативы планируется получить за счет налога на выход - добровольного платежа зарубежных инвесторов при продаже бизнеса в России.

Внеплановые проверки разработчиков электроники

С осени 2024 г. Генеральная прокуратура России совместно с Министерством промышленности и торговли (Минпромторг) начали масштабную проверку российских разработчиков и производителей электроники, писал «Коммерсант». Основной причиной проверок стало выявление случаев недобросовестного использования государственных субсидий.

Уже в сентябре месяце компании начали получать запросы от местных органов прокуратуры с требованием предоставить информацию о реализации проектов в области гражданской радиоэлектроники с участием государственного финансирования. По данным «Коммерсанта», более половины получателей субсидий не выполняли условия их предоставления, в частности, вместо организации производства в России отдавали заказы на контрактное производство за рубеж, в том числе в Китай.

В Минпромторге подтвердили, что регулярно проводят проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются госсубсидии. За время реализации программы поддержки с 2016 г. было заключено соглашений на субсидии в размере 139 млрд руб. При этом выручка в рамках комплексных проектов превысила 68 млрд руб.

Генеральный директор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтвердил факт получения запросов от прокуратуры. Осипов предполагает, что в 2025 г. бюджет на субсидии для радиоэлектроники может быть сокращен, а проверки помогут оптимизировать расходы, исключив недобросовестные организации.

Глава компании «Промобит» Максим Копосов отметил, что в реестре Минпромторга России до сих пор числится оборудование, разработанное с применением госбюджета, но произведенное с нарушениями условий субсидирования. Копосов подчеркнул необходимость уточнения термина «локализация» для более четкого разграничения между продукцией, производимой по купленной за рубежом документации, и разработанной в России.