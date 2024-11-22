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«Р7-Офис» признан лидером корпоративного сегмента в области офисного ПО на CNews FORUM 2024

На прошедшем CNews FORUM 2024, который собрал ведущих представителей бизнеса, государственных структур и экспертов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), компания «Р7-Офис» получила награду CNews Awards в номинации «Лидер корпоративного сегмента в области офисного ПО».

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы, которая легко интегрируется с популярными облачными платформами. Эта интеграция позволяет пользователям взаимодействовать с документами, автоматизировать рабочие процессы и использовать дополнительные возможности для повышения производительности. В 2024 г. компания выпустила более 10 тыс. обновлений, включая новые инструменты для управления проектами и элементы искусственного интеллекта для улучшения совместной работы.

Продукты «Р7-Офис» используются более чем в 4500 крупных компаниях и свыше 30 федеральных органах исполнительной власти по всей России.

Особое внимание «Р7-Офис» уделяет вопросам социальной ответственности. В рамках своей деятельности компания предоставляет бесплатные лицензии для школ, тем самым способствуя распространению современных технологий в образовательной среде. Это решение направлено на поддержку образовательного процесса и подготовку нового поколения к требованиям цифровой экономики.

Любовь Якунина, менеджер по работе с ключевыми клиентами АО «Р7»: «Мы гордимся, что наши решения помогают улучшать эффективность и удобство работы в тысячах организаций по всей стране. Получение награды CNews Awards является важным подтверждением наших успехов. Этот год был насыщен новыми проектами и значительным ростом клиентской базы, и мы рады, что рынок положительно оценил наши усилия. Мы будем продолжать развивать наши технологии, чтобы создавать новые возможности для бизнеса и государственных структур».

Модератор секции Юрий Хомутский директор ИТ-маркетплейса Market.CNews, отметил, что успех «Р7-Офис» является примером того, как российские ИТ-решения могут конкурировать с зарубежными аналогами, предлагать современные инструменты для работы и способствовать трансформации рабочих процессов.

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