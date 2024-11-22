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Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и ноутбуков «Сила»

«Базальт СПО» и компания «Сила» подтвердили совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с ноутбуком «Сила НК2-3404». По результатам тестирования подписан сертификат.

Для корпоративных заказчиков уже сейчас доступна возможность заказать ноутбуки с предустановленной ОС «Альт Рабочая станция 10» и полной поддержкой производителя на 3 года.

«Альт Рабочая станция» — это операционная система, ориентированная на работу с офисными приложениями, что делает её подходящей как для профессионального, так и для домашнего использования. У нее простая навигация, большой набор прикладных программ и минималистичный рабочий стол Mate.

«Ноутбуки «Сила» призваны быть полноценной заменой моделям западных производителей. Для этого мы пристально изучаем рынок российского ПО и сотрудничаем с отечественными ОС. Подтверждение совместимости ОС «Альт» с ноутбуком «Сила НК2-3404» — очередной шаг в этом направлении», — сказала Людмила Афанасьева, менеджер по маркетингу «Клиентские системы», компании «Сила».

Ранее была подтверждена совместимость с флагманом 2022 г., ноутбуком «Сила НК2-1404».

«Сила НК2-3404» — производительный корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel Core 13 поколения серии Raptor Lake. Для обеспечения интенсивной работы процессора в течение длительного времени используется система теплоотведения с повышенным уровнем эффективности, которая контролирует температуру центрального процессора и позволяет избежать перегрева устройства и принудительного ограничения производительности. Благодаря масштабируемой и высокоскоростной дисковой подсистеме на базе технологии SSD и возможности расширения оперативной памяти до 32 ГБ ноутбуки подходят для работы с ресурсоемкими приложениями. При активной работе в сети высокую скорость обеспечивает модуль беспроводной связи с поддержкой стандарта Wi-Fi 6e. Современный дизайн, высокое качество сборки и материалов, металлический корпус из анодированного алюминия с магниевым напылением, характерные для всего модельного ряда ноутбуков «Сила», а также яркий экран с соотношением сторон 16:10, обеспечивающий комфортную работу даже при солнечном свете, позволили создать надежный, представительный и комфортный инструмент для эффективной работы.

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