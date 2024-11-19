Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных продуктов и услуг в рамках комплексного предложения для цифровой трансформации бизнеса. Со своей стороны, ALMI Partner реализует курс на дальнейшее расширение партнерской сети и развитие продуктов благодаря взаимодействию со значимыми игроками рынка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

При подготовке к тестированию специалисты компаний установили и настроили компоненты AlterOffice на устройства, работающие на операционной системе «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС». Для проверки взаимодействия продуктов были реализованы типовые пользовательские сценарии. Результаты показали, что решения работают стабильно и без замедления.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 — современная операционная система общего назначения на базе ядра GNU/Linux. Продукт разработан специально для оснащения автоматизированных рабочих мест и адаптирован под широкий круг пользовательских задач. Имеет функциональность корпоративного уровня и доступен для платформ Intel и AMD. ОС включена в реестр отечественного ПО, более 10 лет ее используют как в государственных, так и коммерческих организациях.

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, внесенный в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании Приказа Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522 и предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты. AlterOffice отличается интуитивно понятным интерфейсом, высоким уровнем адаптации к российской ИТ-инфраструктуре, полной поддержкой отечественных операционных систем и большинства распространенных форматов файлов. Технические характеристики пакета позволяют осуществлять его полную и беспрепятственную интеграцию в ИТ-инфраструктуру организаций с возможностью применения в качестве основного программного решения на автоматизированных рабочих местах.

«Ориентируясь на отечественные программные продукты, организации стремятся выбирать совместимые прикладные решения, которые позволят им добиться конкретных целей. Поэтому мы активно расширяем спектр продуктов, с которыми без проблем может работать офисный пакет AlterOffice. Рады, что теперь в него входит надежная и функциональная операционная система “МСВСфера АРМ” 9», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами ALMI Partner (ООО «АЛМИ Партнер»).

«В процессе импортозамещения для компаний критически важно иметь полностью совместимый стек офисного ПО. Подтвержденная совместимость ОС "МСВСфера АРМ" 9 с AlterOffice позволяет нашим клиентам создавать надежные рабочие места на базе российских решений. Пользователи получают привычный офисный функционал и уверенность в стабильной работе всех компонентов системы», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».