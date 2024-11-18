Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU

Компания IVA Technologies, разработчик корпоративных коммуникационных решений в России, представила новую версию платформы видеоконференций IVA MCU 22. Среди обновлений — до 30 тыс. активных пользователей на сервере, шаблоны мероприятий, собственные статусы и усиленная безопасность.

Увеличено число подключений до 30 тыс. активных пользователей на одном сервере IVA MCU. До этого к одному серверу можно было подключить не более 20 тыс. пользователей.

Для видеоконференций доступен онлайн переводчик — при наличии модуля IVA Terra он автоматически переводит речь собеседников с одного языка на другой, формируя на экране субтитры в режиме реального времени. Сейчас для пользователей доступны русский и английский языки, в дальнейшем их количество планируется постоянно увеличивать.

Пользователь в звонке теперь имеет возможность при помощи DTMF-команд ввести цифры или символы — например, набрать дополнительный номер абонента при дозвоне в организацию.

Можно настраивать доступ для различных типов пользователей к материалам завершенных мероприятий — видео, стенограмме и файлам. Уведомления об окончании мероприятия с ссылками на материалы отправляются автоматически на e-mail-участников.

Новая версия платформы поддерживает анкетирование при подключении к мероприятиям — при входе в него участнику нужно обязательно заполнить форму, иначе присоединиться к мероприятию не удастся. Полученные ответы можно сохранять после завершения мероприятия.

Добавлена поддержка пользовательских статусов - теперь в своем профиле сотрудник может установить собственный статус и настроить время его отображения. Поддержка личных статусов также стала более гибкой — система автоматически изменяет статус на «Нет на месте» при неактивности и отображает статус «Мобильное устройство» при активном мобильном клиенте.

В веб-интерфейсе появилась возможность создавать, редактировать, удалять и устанавливать по умолчанию пользовательские шаблоны. Шаблоны отображаются в списке шаблонов при планировании мероприятия, создании комнаты и старте мгновенного мероприятия.

Теперь десктопное приложение IVA Connect может работать на операционной системе «Ред ОС» версии 8.0 и выше. Подтвержденная совместимость позволяет предлагать заказчикам еще более надежные решения для организации защищенных

Стало удобнее пользоваться личным дисковым пространством — теперь файлы не надо удалять по одному, можно одновременно выбрать и удалить до 30 файлов.

В десктопной и веб-версии платформы, а также в мобильных приложениях появилась индикация нестабильной сети, количества поднятых рук, количества пользователей в комнате ожидания, а также индикация о запросах помощи в группах.

Наряду с добавлением новых возможностей, в версии IVA MCU 22 усовершенствованы многие уже существующие. Улучшена функция раннего входа: к мероприятию теперь можно подключиться за 30 или 60 минут до его начала. Также добавлена возможность выбрать ограничение: если к онлайн встрече пока не присоединился ни один модератор или докладчик, участник не сможет войти в мероприятие.

Благодаря использованию cookies с дополнительными параметрами защиты значительно повышена безопасность передачи аутентификационных данных. Появились ограничения на функции демонстрации экрана и загрузки файлов для определенных групп пользователей и доменов, а также расширена поддержка принудительной авторизации через SSO.

Добавлена принудительная авторизация при входе в мероприятие по ссылке - если такая функция настроена на сервере, внешние пользователи смогут авторизоваться только через внешних провайдеров аутентификации: например, с учетной записью VK.