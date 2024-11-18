Вышла новая версия конструктора прикладных аналитических решений «Триафлай»

Компания «Триафлай» представила усовершенствованную версию российского no-code-конструктора аналитических решений «Триафлай» 5 поколения.

Платформа, известная как BI- и DSS-инструмент, эволюционировала в no-code-конструктор прикладных аналитических решений.

Переход к no-code-расширяет возможности для системных интеграторов в создании решений автоматизации бизнес-процессов финансово-хозяйственной или управленческой деятельности. Для конечных пользователей это означает демократизацию аналитики, развитие self-service, снижение зависимости от ИТ-отделов и ускорение внедрения решений.

«При формировании дорожной карты дальнейшей разработки программного продукта было принято стратегическое решение изменить вектор развития «Триафлай». Если «Триафлай 4» — это BI-платформа, то «Триафлай 5» — это no-code-конструктор аналитических систем, основанный на идее фокусировки не на инструментах, а на задачах конечного заказчика. Таким образом, «Триафлай» превращается в унифицированную среду для создания комплекса прикладных решений управления бизнес-показателями предприятий, корпораций, холдингов. Мы предлагаем клиентам и партнёрам инструмент для самостоятельной настройки своего набора систем, автоматизирующих финансово-хозяйственную деятельность, и дополнительно предоставляем библиотеку готовых решений для бизнеса. Выпуск новой версии платформы позволил нам приступить к ряду проектов по замене IBM Cognos и SAP BI», — отметил Артем Гришковский, директор стратегического развития «Триафлай».

В рамках развития возможностей «Триафлай» были встроены следующие модули: «Триафлай.Разработка»: единая среда, расширяющая функциональность конструктора и возможности интеграции в комплексные решения. Снимает ограничения ядра и модулей платформы, позволяя опытным пользователям воплощать собственные идеи и решения любой сложности; «Триафлай.Аналитика»: модуль для интеграции и консолидации данных, анализа, вычислений, получения информации и новых знаний, отчетности, уведомлений, обратной связи, а также настройки сценариев работы с данными и информацией; «Триафлай.Управление данными»: позволяет настроить сложный процесс информационного обмена и управления данными, их трансформации с постоянным контролем качества для обеспечения «прозрачности»; «Триафлай.Process Mining»: модуль интеллектуального анализа бизнес-процессов, позволяющий выявлять аномалии, скрытые внутри сложных организационных структур; «Триафлай.IoТ»: модуль, ориентированный на задачи мониторинга и автоматизации процессов реагирования в территориально распределенной инфраструктуре с десятками и сотнями тысяч источников данных. Позволяет эффективно решать задачи контроля технологических процессов, работы оборудования, деятельности персонала, мониторинга безопасности и другое.

Доработан функционал загрузки данных, отчетности, администрирования и визуализации. Добавлены виртуальные коннекторы, конструктор аналитических корпоративных хранилищ данных, что позволяет сократить время на обработку и анализ данных, а также избежать ручной загрузки. Полностью обновленный интерфейс конструкторов OLAP-отчетов и дашбордов стал функциональнее и нативнее.

Новая версия платформы «Триафлай» представляет собой не просто эволюционное улучшение продукта, но и ответ на потребности рынка в готовых решениях на основе конструктора, которые: позволяют существенно снизить затраты на разработку собственных решений; обеспечивают импортозамещение зарубежных продуктов в области риск-менеджмента, бюджетирования, планирования продаж, внутреннего контроля и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности; помогают расширять автоматизацию бизнеса дополнительными решениями в рамках одной платформы.

«Поворот в сторону готовых бизнес-приложений позволил увеличить количество партнерских продаж. Решения в области финансово-хозяйственной деятельности компаний, включая системы управления рисками (GRC), бюджетирования, планирования продаж и внутреннего контроля, вызывают интерес не только у крупных корпоративных заказчиков, но и у наших партнеров. Они смогут транслировать свои лучшие бизнес-практики в рамках отдельных приложений, что позволит им конкурировать на рынке решений для анализа финансово-хозяйственной деятельности корпораций», — сказал Владимир Борботько, директор по развитию партнерских отношений «Триафлай».

В настоящий момент библиотека содержит 4 готовых бизнес-приложения.

Система управленческой отчетности. Решение для построения единой системы сведений о текущих бизнес-процессах компании, результатах прошедшего периода, финансовых показателях, состоянии дел в подразделениях или дочерних организациях. Поддерживает полноценный экспорт/импорт табличных данных в стандартные офисные приложения, позволяя использовать привычные инструменты анализа. Реализована интуитивно понятная визуализация результатов управленческого учета в виде интерактивных графиков, диаграмм, схем, карт и др.

Система финансового планирования. Система управления доходами и расходами компании, а также их планирования, от оперативного до стратегического уровня. Позволяет собирать данные от распределенных бизнес-единиц, используя согласования, электронные подписи и автоматические проверки в единой системе валидации консолидируемой информации. Информирует о критических изменениях ключевых показателей или данных благодаря встроенным инструментам настройки оповещений.

Система управления рисками. Решение для построения эффективной корпоративной системы управления рисками, их оценке и реагированию. Реализация методологии GRC для крупных компаний с поддержкой и адаптацией различных стандартов: ГОСТ, ISO, внутренние регламенты. Обеспечивает процесс автоматизации мероприятий и отчетности на всех уровнях компании (от ДЗО до головного офиса). Решение формирует единую карту рисков и соблюдение риск-аппетита по всей группе. Снижает эффекты влияний рисков на целевые показатели компании и обеспечивает процесс автоматизации комплаенса.

Система внутреннего контроля. Система позволяет настроить логику и алгоритмы контроля для установленных в компании точек контроля и требований, включая визуальную индикацию нарушений и оперативную отправку уведомлений по различным каналам (почта, SMS) о произошедших нарушениях логики или отклонениях от контрольных значений.

С платформой уже работают такие интеграторы как Glowbyte, Ramax International, Softline.