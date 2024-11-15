«Лаборатория Касперского» автоматизирует процесс тестирования устройств на KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» начала опытную эксплуатацию роботизированных стендов для тестирования устройств на базе KasperskyOS. На текущий момент готовы два рабочих прототипа робота, оснащенные манипулятором (тапстером), по конструкции напоминающим палец человека. Они имитируют действия пользователя, позволяя изучать опыт взаимодействия с устройством через экран. Робот существенно ускоряет тестирование, а также обеспечивает недостижимую для человека скорость, стабильность и повторяемость тестов, например, когда необходимо десятки раз одинаковым образом проходить по пунктам меню. Благодаря роботам исследователи смогут анализировать, как ведет себя одно и то же устройство при повторении одной и той же манипуляции, но с изменённым кодом. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Из чего сделаны роботы. За основу был взят проект с открытым исходным кодом Tapster 3. Это аппаратная платформа и ПО, которая позволяет создавать оборудование для тестирования мобильных устройств. Он имеет кинематику дельта-роботов. Высокие скоростные характеристики, точность и надежность подобных устройств ценятся в медицине и в фармацевтической промышленности, где используются на упаковочных и сортировочных линиях. Специалисты «Лаборатории Касперского» переработали проект для тестирования устройств на KasperskyОS. Под эту цель была, по сути, заново собрана механическая часть, а также существенно переделано ПО для управления устройством. В будущем планируется добавить к функциональности робота возможность распознавания образов.

Что уже тестируют роботы. К настоящему моменту автоматизированы более 20 тестовых сценариев. Один из них включает в себя тестирование энергопотребления и термоконтроля (нагрева) самого телефона и установленных приложений — изменение потребления при открытии, закрытии приложений, активном использовании. Для проведения таких исследований к внешней плате управления робота подключены датчики для снятия показателей энергопотребления и температуры корпуса тестируемого устройства. Также лаборатория оснащена эмулятором базовой станции, что позволяет специалистам имитировать звонки и СМС, изучая функционирование тех или иных систем. Всё это позволяет выявлять широкий спектр проблем и за короткий срок находить оптимальное решение.

Что планируется добавить. В ближайших планах — добавить автоматическую калибровку и отслеживание действий с помощью компьютерного зрения, что, по данным внутреннего исследования компании, позволит автоматизировать более 50% ручного ежедневного тестирования.

«В выборе модели робота мы ориентировались на опыт крупнейших производителей оборудования. Сейчас в разработке находится робот, который способен тестировать датчик акселерометра, ускорения или гироскопа, то есть сможет в разных плоскостях поворачивать и фиксировать, например при развороте экрана проверять, как срабатывает датчик акселерометра», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Лаборатория Касперского» активно развивает комплекс оборудования для тестирования мобильных устройств. Кроме тапстера, лаборатория оснащена различной аппаратурой от известных мировых лидеров: эмуляторами базовой станции, осциллографами, системами для измерения потребления энергии и параметров батареи устройства. Для измерения температуры и оценки нагрева устройств используется тепловизор и термокамера. Тестовые стенды используются для проверки звуковых параметров и прогонки сценариев на различных сборках KasperskyOS. Имеются стенды для тестирования датчиков приближения и освещенности, строятся стенды для проверки камеры, Wi-Fi, Bluetooth.