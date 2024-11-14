Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard

Компания Postgres Professional, отечественный СУБД-разработчик, бесплатно передала в учебные заведения лицензии СУБД Postgres Pro Standard. Академическая лицензия Postgres Pro Standard включает безлимитное пользование системой в образовательных целях – обучения студентов, проведения научных исследований, студенческих конкурсов и не только.

Уже сейчас изучают на практике российскую СУБД студенты из десяти вузов и ссузов: Новосибирского национального исследовательского государственного университета; Национального исследовательского Томского политехнического университета; Санкт-Петербургского государственного морского технического университета; Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова; Международной академии информационных технологий «ИТ ХАБ»; Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения; МИРЭА – Российского технологического университета; Московского финансово-промышленного университета «Синергия».

Ранее участниками программы стали Орский гуманитарно-технологический институт (филиал Оренбургского государственного университета) и Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова.

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional, отметил: «По нашим данным, с начала 2022 г. популярность СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL увеличилась почти в три раза, растет спрос и на постгресистов. Очевидно, что изучение Postgres и российских продуктов на её основе – это реальность, которой должны соответствовать образовательные программы на всех уровнях. Находясь в вакууме зарубежных решений, будущие IT-специалисты не получают знания и навыки, необходимые для реальных задач, а значит – заведомо ограничены в своих возможностях. Со своей стороны Postgres Professional готова к открытому диалогу с учебными заведениями, чтобы делиться накопленным опытом, разработками и делает все возможное, чтобы вовлечь в него всю отрасль».

Помимо коммерческого продукта, Postgres Professional активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Команда занимает 1-е место в России и входит в топ-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL. Для студентов Postgres Professional создала программу стажировок, сотрудничает с МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, НГУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, КалмГУ им. Б.Б. Городовикова и другими вузами. Кроме этого, специалисты Postgres Pro разработали 15 образовательных курсов и книг, свободно доступных на сайте компании.