«Почта России» сохранила более 4000 деревьев благодаря цифровизации логистики

«Почта России» завершила проект по сокращению бумажного документооборота в логистике. За год компания снизила количество расходуемой бумаги более чем в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Благодаря проекту компании удалось значительно повысить операционную эффективность, а также сэкономить свыше 400 млн листов за год (количество бумажных листов формата А4 эквивалентно 4000 деревьев). Производительность сотрудников логистических объектов выросла на 2,3%, а снижение объемов печати позволило сократить затраты компании более чем на 300 млн руб.

«Почта России» перевела в цифровой формат часть документов, которые используются во внутренних процессах, а также отменила печать большей части форм и актов. Теперь в информационные системы компания заводит сокращенные версии документов, поскольку обновленная маршрутная накладная заменяет собой сразу несколько форм. Кроме того, для формирования отчетности «Почта» внедрила цифровую систему, которая обеспечивает полный учет и аналитику без использования бумажных носителей.

«Внедрение цифровых технологий является ключевым шагом на пути к повышению операционной эффективности и оптимизации процессов компании. Сокращение использования бумаги и упрощение внутренних операций позволили значительно снизить затраты. Цифровизация процесса позволяет нам быстрее обрабатывать информацию и принимать решения, что крайне важно в современном бизнесе. Эти улучшения укрепляют конкурентные позиции и повышают качество обслуживания клиентов», — сказал заместитель генерального директора Дмитрий Чудинов.

В 2024 г. «Почта России» также начала в тестовом режиме использовать электронные путевые листы. Этот проект компания реализует в сотрудничестве с Минтрансом России, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ГК «Астрал». В процессе тестирования «Почта» проверяет алгоритмы работы с привлеченным медперсоналом, новые машиночитаемые доверенности (МЧД) и другие инновационные технологии. В дальнейшем внедрение электронных путевых листов позволит повысить прозрачность и скорость грузоперевозок и значительно сократить объемы бумажного документооборота.