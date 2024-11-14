Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition

Эксперты «Группы Астра» завершили испытания совместимости мини-ПК Rikor RPC USFF 101/01 032 с ОС Astra Linux Special Edition и убедились, что технологический стек работает корректно и стабильно. Его работоспособность официально подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Подтверждение совместимости мини-ПК с сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition означает, что теперь госорганизациям и частным компаниям доступно надежное и защищенное комплексное решение, на базе которого можно создавать рабочие места для самого широкого спектра задач. При этом эргономичный дизайн позволяет ощутимо экономить пространство и использовать его для мобильной работы.

RPC USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-01) — это современное и высокопроизводительное решение от российского производителя ГК «Рикор». Девайс создан на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 730, имеет 8 ГБ оперативной памяти (SO-DIMM DDR4), SSD на 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0), 8 USB-портов (4 USB-A и 4 USB-C) и поддерживает подключение дисплеев с интерфейсами HDMI, DisplayPort и VGA. Габариты устройства составляют всего 207 x 192 x 38 мм, поэтому его удобно интегрировать в разные рабочие среды. Продукт включен в реестр Минпромторга и подходит для программ импортозамещения и госзакупок.

«Получение сертификата, подтверждающего совместимость Astra Linux Special Edition с нашими мини-ПК, особенно важно при государственных и корпоративных закупках с повышенными требованиями к отказоустойчивости и информационной безопасности. Теперь заказчики могут быть еще более уверены в эффективности применения операционной системы Astra Linux на наших устройствах», — отметил Антон Громов, вице-президент «Рикор».

«Подтверждение совместимости ОС Astra Linux и Rikor RPC USFF 101.2/1 открывает новые возможности для создания защищенных и эффективных рабочих мест, особенно в условиях, когда требуются высокая мобильность и компактность оборудования. Мы полностью уверены, что наши клиенты могут без каких-либо ограничений использовать гибкое и адаптируемое отечественное решение для множества самых разнообразных задач», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».