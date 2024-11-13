«Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ

Центр технологий искусственного интеллекта (ЦТИИ) «Нейролаб» объявил о запуске новой платформы, которая станет базисом для экстенсивной развития разработки и внедрения отечественных технологий искусственного интеллекта в России, создания большой национальной языковой модели. Платформа «Нейролаб» представляет собой экосистему, которая объединит всех участников рынка: разработчиков самых передовых решений на основе ИИ, бизнес, заинтересованный в применении таких решений, государственные структуры, которые занимаются регулированием сферы ИИ и поддержкой бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ЦТИИ «Нейролаб».

Экосистема позволит всем желающим не только получить представление о возможностях современных нейросетей, но и подобрать подходящий инструмент для любой задачи. Разработчики смогут получить оценку своих идей, тиражирование технологий. Государство же сможет использовать знания и экспертизу сообщества при разработке нормативных актов для рынка ИИ, оказывать целевую поддержку лучших технологий и помогать распространять лучшие практики.

«Для совместного развития рынка критически важна заинтересованность всех его сторон. Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить их усилия для того, чтобы вместе поднять не только российскую ИИ-отрасль, но и весь отечественный бизнес за счет применения новых технологий до ранее недоступных высот. «Нейролаб» — это площадка, где будут встречаться и взаимодействовать самые разные игроки, и мы уверены, что такой подход даст максимальный результат. Самым важным является максимальное ускорение внедрения ИИ в компаниях любого масштаба от технологических гигантов до представителей самого небольшого бизнеса», - сказал генеральный директор ЦТИИ «Нейролаб» Вячеслав Береснев.

Это станет возможным благодаря таким направлениям, как «Банк идей», образовательный курс «ИИ для МСП», карты для навигации по участникам рынка и мерам поддержки от государства.

«На этом фоне особенно важным является создание единых, нерушимых правил игры, правовой четкости. Определению искусственного интеллекта настало время появиться в законодательстве России. В первую очередь во всех сферах, где мы имеем дело с персональными данными. Законодательная ясность обеспечит основу для безопасного развития новой технологии в нашей стране», – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Ткачев.

Реализация такого серьезного проекта, как создание большой национальной языковой модели, требует множества общих усилий, серьезных материальных вложений, отметили участники рынка. «На эту задачу мы готовы бросить все ресурсы, которые потребуются для достижения успеха», — отметил Игорь Рунец, основатель и генеральный директор компании BitRiver. Однако одной из ключевых потребностей являются вычислительные мощности, и здесь на помощь готовы прийти майнинговые структуры.

«В 2022 г. искусственный интеллект вышел за рамки нишевого сегмента, что привело к резкому росту спроса на услуги дата-центров со стороны облачных провайдеров и крупных компаний. Российские операторы промышленного майнинга уже начали диверсификацию своей деятельности, создавая кластеры для различных типов вычислений, которые станут основой для развития ИИ. Эти майнинговые ЦОДы могут служить плацдармом для энергоемких вычислений и решения задач цифровой трансформации внутри страны», — отметил Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems.

С ним согласен и директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. «Мы уже готовы предложить ресурсы перспективным проектам и помочь решать сложные прикладные задачи, требующие огромных мощностей. Масштаб наших возможностей позволяет справляться с задачами любого уровня», – сказал он.

Также генеральный директор «Нейролаб» Вячеслав Береснев и генеральный директор «Аэрокосмической инновационной долины» Павел Новицкий подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и создании передовой инфраструктуры для технологического лидерства.

7 ноября 2024 г. в своем выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин отметил, что России нужно развивать суверенный ИИ. «Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект», - сказал глава государства. Он отметил, что, говоря «нашей», имеет в виду и государство, и специалистов в области ИИ, и все общество. «Искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру... И у нас есть такая возможность, точно, совершенно очевидно», - заключил Президент России.