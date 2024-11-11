Затраты на развитие цифровой экономики в 2023 г. (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует динамику затрат на развитие цифровой экономики в 2023 году. Тенденция роста их объема в абсолютном выражении (в текущих ценах) сохраняется, однако их отношение к ВВП пока еще не вышло на «досанкционный» уровень. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в 2023 г. оценивается в 5,5 трлн руб. (на 6% выше уровня 2022 г. в текущих ценах). На фоне более быстрой динамики ВВП (+3,6% в реальном выражении и +10,9% в текущих ценах) отношение затрат на цифровизацию к ВВП по сравнению с годом ранее чуть снизилось (с 3,3 до 3,2%). В структуре анализируемых затрат 60% приходится на организации, 40% — на домашние хозяйства (в 2022 г. 62 и 38% соответственно).

Около 2/3 объема внутренних затрат организаций на цифровые технологии суммарно приходится на машины и оборудование (33,6%), ПО (18,3%) и оплату услуг связи (9,2%). За год выросли затраты на ПО (+6,5%), что говорит о том, что в условиях ограничения доступа к зарубежным решениям спрос удовлетворяется за счет российских разработок. В отраслевом разрезе в 2023 г. значительно выросли инвестиции в цифровые технологии в транспортировке и хранении (+56,1% в текущих ценах), госуправлении (+36,8%), сфере информации и связи (+27,7%), финсекторе (+25,1%).

В структуре расходов населения на цифровые технологии (2,2 трлн руб.), как и годом ранее, основную долю занимает оплата услуг связи (56,5%). Далее по значимости следуют вложения в цифровой контент (15,4%) и покупку мобильных телефонов, смартфонов (15,2%). Наибольший рост расходов по сравнению с 2022 г. пришелся на мобильные телефоны, смартфоны (+26% в текущих ценах) и компьютеры, ноутбуки, планшеты (+15%).