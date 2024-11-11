SimpleOne B2B CRM вошла в топ CRM-систем России 2024 от CNews

Российская CRM-система для управления корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов в B2B-сегменте SimpleOne B2B CRM вошла в рейтинг от Market.CNews за 2024 г. Платформа заняла 4 место.

В основе рейтинга ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев: функциональности, дополнительным возможностям, форматам поставки, отраслевым решениям, тестовому периоду, стоимости и др. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге.

SimpleOne B2B CRM обеспечила себе место в четверке лучших систем как коробочный продукт с тремя отраслевыми решениями и 30-дневным тестовым периодом. Архитектура платформы обеспечивает стабильную работу даже при большом количестве доработок, а система масштабируется под любое количество пользователей. Администратору системы доступны Low-code/No-code/Pro-code инструменты. Для поддержки жизненного цикла сложных продаж существует набор функций на основе научно обоснованных мировых практик и методик. SimpleOne B2B CRM обеспечивает не только прозрачное взаимодействие между маркетологами и продавцами, но и комплексное управление контент-маркетингом. Сегодня SimpleOne B2B CRM пользуются порядка 5000 сотрудников различных российских компаний.