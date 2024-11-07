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Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость решений для миграции и управления ИТ-инфраструктурой

Компании Pragmatic Tools и «Ред Софт» объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость решений Pragmatic Tools Migrator и «Ред Адм». Сотрудничество компаний открывает новые возможности для заказчиков, стремящихся к эффективному импортозамещению и централизованному управлению ИТ-инфраструктурой на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Pragmatic Tools Migrator, программный продукт для трансформации корпоративного каталога, полностью совместим с «Ред Адм» — отечественной системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Использование данных решений позволяет реализовать комплексный подход к импортозамещению: от планирования и безопасной миграции данных до последующего централизованного управления всей ИТ-инфраструктурой.

Совместная работа решений позволяет российским компаниям осуществлять плавный переход с зарубежных продуктов, таких как Microsoft Active Directory, на отечественные аналоги. Плавность миграции ИТ-инфраструктуры с помощью «Ред Адм» обеспечивается возможностями, которые заложены в решение: репликация и выстраивание доверительных отношений с контроллерами домена Microsoft Active Directory любого уровня, доступность работы в гетерогенной среде, инструментарий для массовой установки ПО и автоматизации процессов управления. Pragmatic Tools Migrator, в свою очередь, поддерживает трансформацию организационной структуры, учетных записей (включая пароли), групп (с учетом вложенных групп) и групповых политик. Работая вместе, решения значительно повышают безопасность процесса трансформации и минимизируют риски для текущих бизнес-процессов.

По словам сооснователя Pragmatic Tools Андрея Арефьева, «совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред Адм» значительно расширяет возможности для организаций, реализующих программу импортозамещения. Решение обеспечивает безопасную синхронизацию данных между текущим корпоративным каталогом и новой системой, что критически необходимо для поддержания должного уровня ИБ в процессе трансформации ИТ-инфраструктуры. Не менее значимой задачей является поддержка одновременного функционирования двух каталогов на протяжении всего перехода. Потому, что в перспективе нескольких лет компаниям придется функционировать в гибридном режиме, сохранять непрерывность бизнес-процессов, удобство для корпоративных пользователей, нивелируя риски. Наш программный продукт успешно справляется с этими задачами».

Внедрение «Ред Адм» вместе с Pragmatic Tools Migrator может сократить время на рутинные задачи администрирования: пользователь сможет использовать готовые конфигурации или создавать собственные правила и шаблоны, а затем массово распространять их в рамках ИТ-инфраструктуры. «В современных условиях замена зарубежных систем управления ИТ-инфраструктурой является стратегической задачей для российского бизнеса. «Ред Адм» уже активно внедряется в крупных организациях с геораспределенной ИТ-инфраструктурой, помогая плавно переходить на российские продукты. Интеграция нашего решения с Pragmatic Tools Migrator ценна для средних и, особенно, крупных предприятий, потому что позволяет значительно оптимизировать процесс перехода, сохранить бесперебойную работу и эффективно использовать ресурсы ИТ-отделов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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