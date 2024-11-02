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Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных

Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных, объединяющую платформу Project Lad, «1С:Управление холдингом» и GPTZATOR, решение для внедрения генеративного ИИ. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

Потенциал применения искусственного интеллекта в управлении проектами включает снижение просрочек, повышение прозрачности и экономию бюджета, а в глобальном смысле – переход к качественно иному, более высокому уровню управления. Демонстрация реализованных практик помогает бизнесу познакомиться с присутствующими на рынке решениями, проанализировать сценарии применения и оценить их эффективность.

Эксперты компании представили практическую работу трех систем – системы управления проектами Project Lad, «» и интеллектуального помощника GPTZATOR, – за счет интеграции которых достигается максимальный эффект от внедрения генеративного ИИ.

«Это реальный пример того, как бизнес может оптимизировать процессы, адаптироваться к рынку и внедрять инновации, сохраняя свою конкурентоспособность. Такие решения позволяют не только повысить производительность, но и существенно сократить затраты, создавая новые возможности для роста и развития в условиях четвертой промышленной революции», – отметил Марат Мухарьямов, директор Project Lad (входит в ГК Lad).

Комбинация инструментов платформы Project Lad повышает управляемость проектов и помогает достичь запланированных целей. В основе модели управления лежит смарт-график, который связывает фактические данные по срокам, ресурсам, финансам и объемам с планом проекта. За счет GPTZATOR, цифрового помощника на базе ИИ, реализован быстрый доступ к данным в интуитивно понятном интерфейсе. Инструмент анализирует текущие и исторические данные по темпам, отклонениям и рискам, проактивно формируя предложения по корректирующим мероприятиям.

Project Lad – разработка ГК Lad, решение с расширенной функциональностью календарно-сетевых графиков и ИИ-ассистентом, предназначенное для управления проектами и портфелями проектов. Включено в реестр российского ПО и отвечает требованиям информационной безопасности.

GPTZATOR – комплексная разработка компании Project Lad, цифровой помощник для работы с генеративным ИИ. Эксперты компании продемонстрировали новую функциональность продукта – ассистент планировщика, осуществляющий помощь в планировании графика проекта на основе исходных проектных данных.

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