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Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал учет для производителя БПЛА

«Кронштадт» — крупный российский производитель беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса с подразделениями в разных регионах страны. Автоматизацию компании, которая объединяет конструкторское бюро, производство и летно-испытательный комплекс, провел ВЦ «Раздолье». Внедрение «1С:ERP Управление холдингом» оптимизировало рабочие процессы и облегчило ведение отчетности по ГОЗ. Об этом CNews сообщили представители «Раздолья».

В процессе реализации проекта были автоматизированы такие функции, как управление продажами, управление складом, бухгалтерский и налоговый учет, начисление заработной платы, подготовка отчетов ГОЗ и МСФО, планирование бюджета и управление казначейством.

Применение современной системы «1С:ERP Управление холдингом» позволило компании «Кронштадт» объединить все бизнес-процессы по нескольким юридическим лицам в единую систему. На данный момент уже введено в промышленную эксплуатацию 100 автоматизированных рабочих мест.

«Считаем, что решение по выбору конфигурации «1С:ERP Управление холдингом» для создания корпоративной информационной системы финансового учета было верным. Выбор ВЦ «Раздолье» в качестве партнера по внедрению оказался оправданным: проект выполнен в сжатые сроки, с запланированным бюджетом. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с командой», — сказал директор по информационным технологиям АО «Кронштадт» Д. А. Бершов.

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