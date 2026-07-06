В России создадут САПР для проектирования чипов 28 нм. Работы начнутся до конца года

В 2026 г. Минпромторг запустит новый тендер по созданию САПР для техпроцесса 28 нм — ключевой топологии для производства современных микропроцессоров и систем на кристалле.

САПР 28 нм

Как стало известно CNews, в конце 2026 г. Минпромторг планирует запустить опытно-конструкторскую работу по созданию САПР для техпроцесса 28 нм (ОКР «САПР Цифра-Р»). Это следует из презентации директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева (есть в распоряжении CNews).

28 нм — ключевой техпроцесс для производства высокопроизводительных микропроцессоров, микроконтроллеров и систем на кристалле, используемых в смартфонах, промышленной автоматике и телекоммуникационном оборудовании.

Как пояснили CNews в МНТЦ МИЭТ, ОКР «САПР Цифра-Р» — это второй этап работ по освоению 28 нм, направленный на развитие маршрута проектирования. Первый (базовый маршрут проектирования) завершится в конце 2026 г.

Следующий этап (ОКР «Программа ПТМ-Про») по этому же техпроцессу запланирован на 2029 г. По всей видимости, это проект по созданию российской системы приборно-технологического моделирования (ПТМ), которая используется для разработки и оптимизации технологических процессов производства микросхем.

Julia Kadel / Unsplash Минпромторг запустит две ОКР на создание САПР для 28 нм

Это класс программного обеспечения, который позволяет моделировать физические и химические процессы на уровне материалов и структур. Эти инструменты позволяют моделировать такие сложные процессы, как ионная имплантация, диффузия примесей и окисление кремния, а также рассчитывать электрические характеристики готовых приборов.

Состояние «дорожной карты»

В рамках «дорожной карты» есть несколько завершенных проектов. Среди них проект ФПИ «Обсидиан» — демонстратор технологии 180 нм, а также ОКР «САПР микроэлектроника» (задельные модули), ОКР «Программа ПТМ» (2D-симуляция CMOSи BCD до 130 нм) и комплексный проект САПР СрК (2136) корпусирование по технологиям flipchip.

Пока не завершены ОКР «САПР Цифра-Б» (техпроцесс до 90 нм), софт планируется адаптировать под «НМ-Тех» и «Микрон», ОКР «САПР Аналог-Б» (техпроцесс 350-180 нм) — под «Микрон» и «Росатом» и ОКР «САПР СВЧ-Б» (проектирование простых СВЧ-устройств) — под «Исток им. Шокина».

Согласно презентации, в 2026 г. Минпромторг планирует поставить сразу несколько новых ОКР. Это «САПР СВЧ-Р» и ОКР «САПР Аналог-Р» (техпроцессы до 130-65 нм) — адаптация под «НМ-Тех», а также ОКР «Программа ПТМ-3D».

Помимо этого, будут запущены ОКР «Фотошаблоны-Б» (техпроцессы до 90 нм) и ОКР «САПР Сак-Т» (проволочный монтаж, системы в корпусе).

Заводы и САПР

Общие затраты на НИОКР по созданию отечественных САПР до 2030 г. оцениваются в 54,6 млрд руб. К 2030 г. планируется создать около 100 платформ САПР и продать 2,6 тыс. единиц такого ПО. Необходимость создания отечественных САПР связана с тем, что российские дизайн-центры сейчас используют программное обеспечение зарубежных компаний Synopsys и Cadence, которые прекратили поддержку для российских клиентов после 2022 г.

Разработка САПР для 28 нм напрямую связана с планами по созданию в России производства чипов по этой технологии. Сейчас в стране доступны техпроцессы до 90 нм. Для 28 нм в России есть «НМ-Тех». Как ранее писал CNews, зеленоградское предприятие «НМ-Тех» строит завод «ФАБ-300» по производству чипов по топологии 28 нм.

При этом в январе 2026 года появилась информация о создании «Объединённой микроэлектронной компании» (ОМК), которая должна консолидировать ключевые активы — «НМ-Тех», группу «Элемент» и завод «Ангстрем» — и наладить в России выпуск чипов по техпроцессу 28 нм и менее. На эти цели до 2030 года планируется направить 1 трлн руб.