ИТМО и Rocket Group внедряют образовательный модуль по генеративному ИИ для урбанистов

В ответ на растущий спрос на интеграцию технологий искусственного интеллекта в городское планирование университет ИТМО и компания Rocket Group, разработчик платформы территориального информационного моделирования rTIM, запустили специализированный курс для магистров. С конца октября 2024 г. в рамках дисциплины «Анализ данных и моделирование в урбанистике», студенты начали осваивать курс, который может перевернуть их подход к проектированию и пространственному развитию. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

В рамках курса магистранты научатся использовать платформу rTIM для быстрой и эффективной генерации концепций территориального развития. Вместо традиционного многомесячного процесса создания мастер-планов, студенты смогут разрабатывать высококачественные проекты всего за несколько часов, комбинируя классические цифровые инструменты с передовыми решениями на основе ИИ. Навык работы с ИИ-инструментом открывает новые горизонты для градостроителей, позволяя быстро визуализировать проектные идеи и анализировать последствия различных изменений на сценарии развития территорий.

Александр Бухановский, руководитель исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» университета ИТМО, подчеркивает важность образования в области генеративного ИИ: «Генеративный ИИ обладает мощным трансформационным потенциалом в различных отраслях экономики. Он может выступать не только советчиком, но и творцом принципиально новых решений, включая проекты развития территорий, городской застройки, благоустройства общественных зон. Главное – научить архитекторов и урбанистов правильно использовать эти возможности, эффективно взаимодействуя с ИИ "в четыре руки"».

В дальнейшем этот курс станет основой для подготовки специалистов в области градостроительства и программ дополнительного профессионального образования в ведущих вузах страны. По словам Евгения Антонова, директора по стратегическому развитию Rocket Group, работа с технологиями ИИ в rTIM не исключает необходимости в глубоком понимании основ проектирования. «Специалисты, владеющие rTIM, получат значительное конкурентное преимущество, выполняя свою работу быстрее и эффективнее», — отметил он.