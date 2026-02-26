CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

В США советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам считает, что генеральный директор Apple «нагло лгал» о переносе производства iPhone в Соединенные Штаты. Он также назвал главу американской корпорации «королем обхода пошлин» и подчеркнул, что Apple не соответствует политике американского президента по возрождению промышленности.

Вменение вины в проступке

Советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро (Peter Navarro) считает, что генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) «нагло лгал» о переносе производства в США, пишет New York Post. Производства Apple расположены в трех странах: Китай, Индия и Вьетнам.

«Мы позволили ему выйти сухим из воды в первый срок (пребывания в США президента Дональда Трампа (Donald Trump) у власти), потому что он пообещал, что, по сути, перенесет производство своих iPhone сюда — или из Китая — и солгал сквозь зубы», — сказал Питер Наварро.

Господин Наварро также назвал главу Apple «королем обхода пошлин» и отметил, что Apple не вписывается в курс Трампа на восстановление американской промышленности. «Они переносят производство в Индию. Как по мне, это не сильно лучше производства в Китае», — добавил он.

whitehousesouthfacade_700.jpg

Wikipedia
Официальная резиденция президента США - Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить экономиста Питера Наварро, известного собственной критикой Китая, главой нового государственного торгового совета. Питер Наварро — американский экономист, профессор экономики в Бизнес-школе Калифорнийского университета в Ирвайне. Директор Национального торгового совета с 2017 г. и член Республиканской партии с 2018 г. Ученый-экономист последовательно выступал с критикой политики США на китайском направлении и возглавил Совет по торговле в администрации Дональда Трампа. Согласно заявлению команды Трампа, задачей Наварро станет разработка торговой политики, которая снизит американский торговый дефицит, увеличит рост, и поможет остановить массовое перемещение рабочих мест из США. Питер Наварро за время своей научной деятельности написал десяток книг, среди которых «Гибель из Китая» и «Крадущийся тигр». В данных работах профессор писал о борьбе против Китая в различных сферах, включая экономическую и военную. Аналитики в 2025 г. отмечали, что таким образом Трамп дает Пекину понять, что при его президентском сроке отношения с Китаем больше не будут, как обычно, деловыми.

Глава Apple заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок США в апреле-июне 2025 г., будут произведены в Индии. По информации Bloomberg, в январе 2025 г. президент США Дональд Трамп обратился к Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии.

Ранее советник американского президента критиковал руководство американской корпорации за слишком долгий по мнению Белого дома перенос производства на американскую территорию. Ведь еще в феврале 2025 г. Apple обязалась вложить в экономику США $500 млрд за четыре года, а также заявила о планах расширения производственных мощностей в стране. Уже в мае 2025 г. Дональд Трамп пригрозил Apple пошлинами в размере не менее 25%, если американская корпорация не прекратит производить iPhone за пределами Соединенных Штатов.

Apple — американская корпорация, разработчик iPhone, Mac, iPad, Apple Watch работают на операционной системе (ОС) IOS, базирующаяся в Калифорния (США). Хотя Apple разрабатывает устройства, она не владеет заводами. Почти вся продукция собирается контрактными производителями, главным образом компанией Foxconn на заводах в Китае и Индии.

Производственные мощности

Производства Apple расположены в трех странах: Китай, Индия и Вьетнам. Большинство заводов, занимающихся сборкой iPhone, расположены в Китае. В Индии, как писал Bloomberg, выпускают 20% устройств. За 2024 г. Apple удалось увеличить производство iPhone в Индии почти на 60%.

president_donald_trump_signs_executive_orders_54325855363.jpg

Wikipedia
Президент Дональд Трамп 10 февраля 2025 г. в Овальном кабинете, Наварро стоит позади него (слева)

Согласно данным аналитиков Goldman Sachs, перенос хотя бы 10% производства из Азии в США обойдется Apple в $30 млрд и займет около трех лет. Компании придется воспроизвести на территории страны цепочку производства компонентов и сборки готовых устройств. В 2025 г. чипы для Apple производятся на Тайване, дисплеи в Южной Корее, а изготовлением других компонентов и сборкой занимается Китай. Отмечается, что страна собирает более 90% продукции Apple.

В 2025 г. американская финансовая компания Wedbush Securities подсчитала, что стоимость iPhone утроится, если сборка будет перенесена в США. iPhone версии Pro будет стоить окcоло $3,5 тыс., сейчас iPhone 16 Pro на 128 ГБ стоит $1 тыс.

Массовое бегство кадров из Apple

Главный архитектор чипов Apple Джонни Сроуджи (Johnny Srouji) ищет возможности скорейшего ухода из компании, писал CNews. Он уже обсуждал этот вопрос с Тимом Куком, который тоже готовится покинуть свой пост.

Джонни Сроуджи стоял за разработкой всех передовых чипов Apple, которые в феврале 2026 г. работают в MacBook, iPhone и Watch.

Уход c российского рынка

Apple прекратила поставки своей продукции на российский рынок после начала военной операции в феврале 2022 г., о чем информировал CNews.

Часть услуг, например, использование Apple Pay, также была ограничена, вместе с тем, корпорация Apple сохранила поддержку и предоставление других онлайн-сервисов для своих пользователей.

Россия является одной из крупнейшей по занимаемой территории, но в число крупнейших рынков сбыта техники Apple в 2022 г. она не входила. В Россию компанию представляла ООО «Эппл рус», которая по итогам 2020 г. получила выручку в размере 266,31 млрд руб., согласно финансовому отчету компании.

Антон Денисенко

