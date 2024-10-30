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Intact построил локальную вычислительную сеть школы «Новый взгляд»

Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, построил локальную вычислительную сеть (ЛВС) школы «Новый взгляд». Реализация проекта позволила создать эффективную и безопасную среду для совместной работы сотрудников школы со всеми корпоративными ресурсами. Об этом CNews сообщили представители Intact.

Построение собственной ЛВС школы было нацелено на решение нескольких задач: обеспечить безопасный доступ к общим информационным ресурсам, защитить передачу данных от ИТ-систем, автоматизированных рабочих мест, телефонии и связать системы школы с внешними сетями.

Специалисты Intact выполнили весь комплекс проектных работ по созданию ЛВС и подсистемы беспроводной локальной вычислительной сети. При реализации проекта учитывались требования к масштабируемости сети по пропускной способности и количеству подключений, а также возможность резервирования всех соединений. Была обеспечена отказоустойчивость всех компонентов системы для сохранения работоспособности в штатном режиме в случае выхода из строя любого из них.

В подсистеме ЛВС реализована иерархическая модель сети, которая включает в себя два основных уровня: уровень ядра для связи всех сервисов и пользователей, и уровень доступа для предоставления конечным пользователям подключение к сети. За контроль состояния системы отвечает подсистема централизованного управления и мониторинга.

Реализация проекта обеспечила безопасность передачи данных, а также централизованное управление оборудованием и обслуживание сети.

«Создание собственной ЛВС позволило нам достичь всех целей, которые мы ставили перед специалистами Intact. Благодаря правильному проектированию и подбору технологического решения мы получили систему, которая полностью отвечает вектору развития школы в настоящем и будущем. Собственная ЛВС повысила эффективность работы сотрудников за счёт быстрого и удобного доступа к информации, обеспечив должный уровень безопасности передачи данных. Команда Intact в сжатые сроки и на высоком уровне выполнила весь комплекс работ», — сказала операционный директор школы «Новый взгляд» Наталья Бондаренко.

«Основным вызовом проекта стали сжатые сроки, которые не подлежали изменению, школа должна была принять первых учеников первого сентября. Помимо сроков, зависимость всех систем в рамках объекта от локальной вычислительной сети и беспроводной сети накладывала дополнительные требования к надежности. Для решения поставленных задач мы подобрали оборудование, максимально отвечающее требованиям, предъявляемые к решениям такого класса. Оборудование позволило достичь нужных показателей отказоустойчивости, а за счет функций системы централизованного управления и мониторинга стал возможен запуск объекта в кратчайшие сроки», — сказал Олег Абанкин, заместитель генерального директора компании Intact.

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