Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Институт РАН объявил тендер на закупку китайского литографа за 8,5 млн руб. Он необходим для выполнения работ под шифром «суперквант». Они предполагают развитие квантовых технологий в России.

Закупка литографа

Как выяснил CNews, институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН закупает китайскую систему безмасковой литографии Nanyte Beam. На эти цели выделено 8,5 млн руб., следует из портала госзакупок.

Согласно тендерной документации, длина волны на установке составляет 405 нм. В стоимость включен онлайн тренинг от производителя.

Установка нужна для выполнения работ по созданию микро-и наноструктур в лаборатории «АФСпинтроника» для проведения исследований по измерению характеристик спинтронных детекторов в рамках проекта «Суперквант».

Единственный поставщик

Институт закупает установку у единственного поставщика. Потребность в этом заказчик обосновывает тем, что поставщик хорошо себя зарекомендовал.

kandinsky-download-1717416833653_1.png
Aiartgenerator
РАН ищет китайский литограф

«Из трех представленных коммерческих предложений компания ООО "Криотрейд инжиниринг" зарекомендовала себя надежным поставщиком, предложившим не только наименьшую цену, но и наиболее быстрый срок поставки, — следует из документации к тендеру. — Необходимость оперативной закупки обусловлена плановыми сроками выполнения работ по проекту».

Суперквант

Целью «Суперкванта» является развитие квантовых технологий в России, чтобы достичь квантового превосходства и создать многокубитные вычислительные машины для решения сложных практических задач.

О части проекта CNews написал в июле 2025 г. Так, в России ведется работа по созданию элементной базы для для квантового компьютера. Разработки приблизят нас к эре многокубитных вычислительных машин, обладающих квантовым превосходством в решении практических задач, сообщал CNews доктор физико-математических наук Института радиотехники и электроники им В.А. Котельникова РАН Николай Кинев.

По его словам сейчас создается технология криогенной интегральной системы управления квантового процессора, необходимой для увеличения количества кубитов в квантовом компьютере на основе сверхпроводников.

«Суперквант» — это комплексный проект, в него также входит создание высокочувствительных приемных систем терагерцового диапазона частот, которые будут использоваться для регистрации сверхслабых сигналов из космоса.

Квантовые технологии в России

За период 2020–2024 гг. российские ученые и инженеры добились существенного прогресса в квантовых вычислениях. В 2024 г. был завершен первый этап «дорожной карты» развития квантовых вычислений, координируемой ГК «Росатом». Был создан функционирующий 50-кубитный квантовый компьютер на ионной ловушке. Этот результат позволил России войти в число мировых лидеров квантовой науки и технологий.

Россия — одна из трех стран (наряду с США и Китаем), обладающих квантовыми компьютерами на всех четырех ключевых платформах: сверхпроводниках, ионах, нейтральных атомах и фотонах. Более того, Россия стала одной из шести стран мира, сумевших создать квантовые вычислители с масштабом 50 кубитов и более. В стране параллельно развиваются как аппаратные решения (квантовые процессоры на разных платформах), так и алгоритмы для них, при участии ведущих вузов и научных центров. Квантовая отрасль включена в государственные приоритеты: за четыре года в проект инвестировано около 24 млрд руб., половину из которых предоставил «Росатом».

Кристина Холупова

