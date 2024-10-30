Directum RX поддерживает новый формат УПД и загрузку счетов на оплату

В версии Directum RX 4.11 можно полноценно работать с измененным форматом универсального передаточного документа (УПД) и быстро загружать счета на оплату из сервисов СБИС и «Диадок». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Новые функции в работе с УПД

С 9 февраля 2024 г., согласно приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, действует обновленный вид УПД и счета-фактуры. Среди изменений: обязательная фиксация стоимости товаров, привезенных из-за рубежа, унификация раздела «Подписант», в котором теперь указываются данные о машиночитаемой доверенности, возможность прописывать прослеживаемую и маркированную продукцию в одном документе и стандартизация поля с адресом.

Directum RX 4.11 поддерживает измененный формат УПД при работе через сервис «Диадок» и предоставляет несколько новых функций: добавление информации о подписывающем, которая после согласования подтягивается в титул заказчика. Это пригодится, если подписант действует не по доверенности или должностным обязанностям, а на основании другого документа; тег «СпосПодтПолном» — способ подтверждения полномочий подписанта, который появился в данных заказчика. Теперь в титуле покупателя сразу видно тип основания для согласования документа.

Работа с новым УПД через модуль интеграции со СБИС сейчас находится в разработке и в ноябре 2024 г. будет доступна пользователям системы.

Компания Directum продолжит поддерживать предыдущий формат документа до 31 марта 2025 г. согласно законодательству.

Обработка счетов на оплату

В Directum RX 4.11 стало проще работать с формализованными и полуформализованными счетами из «Диадок» и счетами в собственном формате СБИС версии 5.01. Эти документы автоматически переносятся в систему как «Входящие счета» с уже заполненной карточкой и форматом для печати.

За счет этого сотрудники: сразу получают читабельный текст счета без дополнительных обращений к сервисам обмена и без запроса PDF-файла; оставляют тип документа в том виде, в котором он пришел, не меняя его перед подписанием. Действий — меньше, выполнение задачи — быстрее; проверяют автозаполнение карточки, а не вводят информацию вручную.

В строке «Примечание» сразу подтягиваются добавочные данные, такие как основание или дата сделки.

Кроме того, из СБИС можно загружать и другие форматы, например, «Счет на основе универсального формата» и «Счет в формате CommML».

Развитие Directum RX в части «ЭДО с контрагентами» особенно оценят крупные компании, в которых ежедневно совершается множество хозяйственных операций, связанных в том числе с куплей-продажей. Чем больше таких процессов, тем сильнее ощущается потребность в быстрой обработке документов. Поддержка новых форматов и появление дополнительных автоматизированных действий сократит время сотрудников на работу с документацией.