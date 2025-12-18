Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

В России выросло количество как желающих сменить оператора связи с сохранением номера, так и тех, кто реализовывает эту мечту. Услуга законна, и ею всего за один только октябрь 2025 г. воспользовались более 600 тыс. россиян. Основная причина – неработающий мобильный интернет. Если раньше операторы придумывали всевозможные уловки, чтобы помешать или хотя бы затруднить перенос номера к конкуренту, то теперь власти закрыли все лазейки.

Оператор, давай, до свидания!

В России стали массовыми случаи смены оператора связи с сохранением номера, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Минцифры России. Число таких переходов стремительно растет, и октябрь 2025 г. побил в этом плане все рекорды.

Услуга переноса номера в сеть другого мобильного оператора узаконена и действует с декабря 2013 г. Спустя почти 12 лет, в октябре 2025 г., ею воспользовались 617 тыс. раз.

При этом операторы связи на протяжении многих лет мешали россиянам переносить свой номер, отказывая им в этом по самым разным причинам. Особенно часто они использовали схему с неправильными паспортными данными в карточке абонента, даже после того, как весной 2023 г. власти под угрозой блокировки номера заставили всех россиян обновить эту информацию в рамках борьбы с «серыми» SIM-картами.

Теперь у операторов доступа к таким маневрам нем. «Ведомости» приводят слова заместителя министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко – 17 декабря 2025 г. в рамках общественного совета при Минцифры он заявил, что с 1 сентября 2025 г. операторы лишены права отказывать в переносе номера по формальным признакам, в том числе и из-за ошибки в паспортных данных.

PublicDomainPictures / Pixabay Смена оператора связи перестала быть почти невыполнимой задачей, а скоро ее еще сильнее упростят

Результат не заставил себя ждать. По слова Угнивенко, количество отказов в переносе номера моментально упало на 30%.

Дайте людям интернет

В Минцифры сообщили изданию, что за неполный 2025 г. (1 января – 1 декабря) россияне перенесли свыше 4,8 млн номеров. На фоне общего населения страны (в пределах 146 млн человек) количество может показаться небольшим, однако тенденция очевидна – россияне больше не хотят мириться с тарифами и ограничениями своего оператора. Доказательство наглядное – за весь 2024 г. в России было перенесено около 2,9 млн номеров, то есть в полтора раза меньше, чем за неполный 2025 г.

В Минцифры уверены, что рост числа переносов связан с «интересом абонентов» к этой услуги, а также с «разнообразием тарифных предложений и акций операторов связи». Вместе с этим в списке причин представители ведомства указали заработавший 1 сентября 2025 г. «механизм независимого арбитража при переносе номера».

Но опрошенные изданием эксперты считают, что дело не только и не столько в этом. В частности, руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин открыто говорит, что рекордное число переносов номера в октябре 2025 г. и в целом рост их количества за год – прямое следствие отключений мобильного интернета.

Как сообщал CNews, мобильный интернет регулярно не работает во многих регионах с весны 2025 г. Власти объясняют это защитой россиян от БПЛА, напомнил «Ведомостям» Тимофей Воронин.

С августа 2025 г. в России действуют «белые списки» сайтов – тех, которые работают при блокировках мобильного интернета. Однако россияне массово жалуются, что сайты из этих списков тоже часто бывают недоступны – к примеру, в первой половине декабря 2025 г. такие жалобы в течение нескольких дней подряд поступали от жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Операторы при этом утверждают, что выполняют все требования, в том числе предоставляют абонентам доступ к сайтам из «белых списков», пишут «Ведомости».

Дальше – больше

С 2013 г. россияне могут переносить свой номер исключительно в пределах одного субъекта Федерации. К примеру, если абонент живет в Липецкой области, то и номер свой он может переносить только между операторами в Липецкой области.

В случае переезда, временного или постоянного, в другой регион потребуется покупать новый номер, но в России теперь действует ограничение по количеству SIM-карт на один российский паспорт – не более 20. В марте 2025 г. CNews писал, что власти рассматривают возможность отмены запрета на перенос номера между регионами.

В итоге этот запрет действительно планируется снять. Дмитрий Угнивенко отметил, что он перестанет действовать 1 сентября 2026 г.

Однако пока что это не совсем так. На момент выхода материала отмена такого запрета была лишь проектом постановления Правительства России – документ был подготовлен в марте 2025 г., но он еще не принят. Его отправили на доработку, и в ближайшее время его итоговая версия «будет направлена подкомиссии при правительстве», сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.

Операторы против

Как пишут «Ведомости», некоторые операторы связи не очень рады перспективе разрешить абонентам переносить номера не только в другие сети, но и в другие регионы, и даже намекают, что абоненты расплатятся за это новыми ценами на тарифы. В частности, в «Билайне» сообщили изданию, что межрегиональный перенос номера – это «технически сложный проект, который затрагивает перестройку сетевой инфраструктуры и может привести к перекраиванию рынка в части ценообразования».

В Т2, напротив, отметили, что оператор участвовал в тестировании переноса номера между регионами и готов запустить эту услугу в срок. При этом ни «Билайн», ни Т2 не считают, что она будет пользоваться спросом, в том числе и из-за отмены внутрисетевого роуминга в пределах границ России.

Это означает, что, к примеру, абонент из Ростовской области может звонить на номера своего оператора в другие регионы по своему «домашнему» тарифу. Но если нужно позвонить по межгороду в сеть другого оператора, то на ряде тарифов такой звонок будет стоить дороже, чем в своем регионе.

В МТС и «Мегафоне» от комментариев отказались, подчеркнули «Ведомости».